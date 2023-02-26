YAŞAM
26 Şubat 2023 - 16:30

İstanbul'un bu ilçelerinde kırmızı alarm! Deprem uzmanları bir bir uyardı: Asla oturmayın

Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında Marmara Bölgesi için beklenen büyük deprem için insanların araştırmaları devam ediyor. Peki İstanbul'un en tehlikeli ilçeleri hangileri? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
26 Şubat 2023 - 16:30
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İstanbul'un bu ilçelerinde kırmızı alarm! Deprem uzmanları bir bir uyardı: Asla oturmayın
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Ülkemizde 6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında uzmanların sık sık uyardığı büyük İstanbul depremi ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki İstanbul için tehlikeli olan bölgeler hangileri? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL'UN RİSKLİ BÖLGELERİ

Uzman isimler senelerdir büyük İstanbul depremi için insanları uyarırken büyük deprem felaketi Kahramanmaraş merkezli olarak yaşandı. Ancak uzman isimlerin Marmara Bölgesi için uyarıları devam ediyor. Büyük deprem felaketi sonrasında İstanbul'da birçok belediye tarafından binalardaki denetlemeler başladı. 



Büyük Deprem Felaketi

İstanbul depremi ile ilgili uzman isimlerin yaptıkları açıklamalara göre en ağır riskli olan bölgelerin çalışmalarının bir an önce başlaması ve denetimlerinin tamamlanması gerekiyor. Bir kesim insan da yaşadıkları binalar için yıkım kararı çıkarsa o parayı ödeyemeyeceğini düşünüyor. İstanbul depremi için yapılacak denetimler ile ilgili vatandaşlar karot alınmasını istemediklerini, çünkü yaşadıkları yerlerin hasarlı çıkması durumunda başka yere taşınacak maddi güçlerinin olmadığını belirtti. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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