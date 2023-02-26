İstanbul'un bu ilçelerinde kırmızı alarm! Deprem uzmanları bir bir uyardı: Asla oturmayın







İSTANBUL'UN RİSKLİ BÖLGELERİ







Ülkemizde 6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında uzmanların sık sık uyardığı büyük İstanbul depremi ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki İstanbul için tehlikeli olan bölgeler hangileri? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Uzman isimler senelerdir büyük İstanbul depremi için insanları uyarırken büyük deprem felaketi Kahramanmaraş merkezli olarak yaşandı. Ancak uzman isimlerin Marmara Bölgesi için uyarıları devam ediyor. Büyük deprem felaketi sonrasında İstanbul'da birçok belediye tarafından binalardaki denetlemeler başladı.İstanbul depremi ile ilgili uzman isimlerin yaptıkları açıklamalara göre en ağır riskli olan bölgelerin çalışmalarının bir an önce başlaması ve denetimlerinin tamamlanması gerekiyor. Bir kesim insan da yaşadıkları binalar için yıkım kararı çıkarsa o parayı ödeyemeyeceğini düşünüyor. İstanbul depremi için yapılacak denetimler ile ilgili vatandaşlar karot alınmasını istemediklerini, çünkü yaşadıkları yerlerin hasarlı çıkması durumunda başka yere taşınacak maddi güçlerinin olmadığını belirtti.