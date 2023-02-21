İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlara kötü haber! Celal Şengör tek tek açıkladı

İSTANBUL'DA 9 ŞİDDETİNDE DEPREM OLACAK!













TUZLA BUZ OLACAK

TEHLİKELİ BİNALARA ÇARPI İŞARETİ KONSUN





İSTANBUL DEPREMI ŞAŞIRTMAZ

NACI GÖRÜR'DEN İSTANBUL UYARISI

Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerin ardından gözler Marmara bölgesine çevrildi. İstanbul’da yıllardır beklenen yüksek ölçekli deprem ile ilgili olarak uzman isimden korkutucu açıklama geldi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Celal Şengör İstanbul’da özellikle bazı ilçelerdin depremden daha fazla etkileneceğini ifade ederek ciddi uyarılarda bulundu. Kahramanmaraş depremlerinden sonra vatandaşlar deprem psikolojisi ile yaşıyor. Bir çok deprem uzmanı ise deprem ile ilgili olarak yeni uyarılarda bulunuyor.Ülke olarak Kahramanmaraş depreminin etkisini atlatamamışken dün gece yaşanan Hatay depreminden sonra bir çok kişi korkutucu tablo ile karşı karşıya kaldı. Hatay’da yaşanan 6.4 ve 3 dakika sonra meydana gelen 5.8 depreminden sonra bölgede hasar alan bir çok bina da yerle bir oldu.Hatay depreminde de 8 kişi hayatını kaybederken 294 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Deprem uzmanları ise yaşanan bu şiddetli depremlerden sonra uyarılarını sıklaştırdı. Kırılan fayların bir diğerini etkilediğini belirten uzmanlar vatandaşlarında depremlere karşı tetikte olması gerektiğini belirtti. Depremlerin yıkıcılığı karşısında ise vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı. Depremden sonra binalara girilmemesi söylenirken endişeler artıyor.Kahramanmaraş’ta 41 bin in üzerinde kişi hayatını kaybederken İstanbul depreminde ise çok daha fazla yıkım olacağından endişe ediliyor. Celal Şengör İstanbul’da özellikle Tuzla ve Yeşilköy’de yaşanacak depremin 9 şiddetinde hissedileceğini belirtiyor. Deprem tahminleri ile dikkatleri üzerine çeken Şengör Marmara Bölgesi için deprem tahminlerini sıklaştırdı ve en az 7 şiddetinde bir deprem beklentisi olduğunu belirtti. Şengör İstanbul’da yaşanacak depremin hem bir çok ili de etkileyeceğini hem de 2 dakikadan fazla bir zaman aralığında sürmesini beklediklerini ifade etti. Şengör şöyle konuştu; "Elimizdeki verilere göre İstanbul depreminin 2 dakika süreceğini düşünüyoruz. Beykoz, Anadolu Hisarı ve Bebek buralar sağlam yerler fakat Beşiktaş'a garanti veremem. İstanbul'da sahillerden uzak durulmasını tavsiye ediyorum’ dedi.İstanbul depreminin yaklaştığı kanısında olan Celal Şengör İstanbul içinde bir takım önerilerde bulundu. İstanbulda çok acil yıkılması gereken 90 bin bina olduğu ifade edilirken bu binalara çarpı işareti konulması gerektiği de belirtildi. Deprem uzmanları endişelerden dolayı çözüm arayışındayken Şengör’ün sözleri ise tedirgin etti. EKREM İMAMOĞLU’NDAN RISKLI BINA SAYISI İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 20 milyon kişinin yaşadığı şehirde 90 bin binanın ağır hasarlı olduğunu ifade etmişti.Bir başka deprem uzmanı olan Yıldız Teknik Üniversitesi'nden jeoloji profesörü Şükrü Ersoy, "Asıl soru İstanbul'da güçlü bir depremin olup olmayacağı değil, İstanbul'u ne zaman vuracağı... Geçmiş depremlerle ilgili elimizdeki veriler ve bazı modellemelerle İstanbul depreminin yakın olduğunu söyleyebiliriz ve bugün şehri vurursa şaşırmayacağız..." dedi.Kahramanmaraş depreminden önce uyaran Prof. Dr. Naci Görür “İstanbul’da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce ‘Maraş’tan endişe ediyoruz’ diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul’dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul’da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum. İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olma olasılığı yüzde 80'lere çıktı. İstanbul depremi de Maraş depremi gibi eli kulağında. İstanbul'da deprem olduğunda, Maraş yöresindeki depremden daha fazla hasar alırız" dedi.