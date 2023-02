İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanların uykuları kaçacak! Deprem uzmanı depremde yerlebir olacak ilçeleri tek tek saydı!

'İSTANBUL'DA OLASI DEPREMDE EN ÇOK AVRUPA YAKASI ETKİLENİR'

'MİNİMUM 500 BİN İNSAN ÖLÜM İLE BURUN BURUNA'

Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da deprem için hangi ilçelerin riskli olduğunu açıkladı. Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da olası bir deprem nedeniyle en az 500 bin kişinin ölüm tehlikesi altında olduğunu belirterek, 'tehlikeli' bölgeleri de anlattı.Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamada, Kuzey Anadolu Fayı'nın 1939, 1942, 1943, 1944, 1957, 1967 ve 1999 yıllarında büyük ölçüde Marmara kapılarında durduğunu belirterek, "İstanbul surları üzerinde duruyor" açıklamasında bulundu.Yapılan açıklamada, "Bu deprem İstanbul'da olması bekleniliyor. Enerjisinin büyük bir kısmını kırılarak rahatladı. Bazı sağlam yerler varsa onların da kırılabileceğini ancak Kuzey Anadolu'daki fayın Erzincan'dan İstanbul sınırlarına kadar büyük ölçüde yumuşadığını söylenebilir' dedi. Naci Görür yaptığı açıklamada, Karlıova ile Erzincan arasında sadece Yedisu fayı denilen yer olduğunu ve burada en az 7 deprem beklendiğini belirterek, son depremin 1790'larda olduğunu sözlerine ekledi. Görer: "Bu bir yana, Kuzey Anadolu fayı artık büyük depremlere karşı uzun vadeli bir uyum sürecine giriyor olabilir' uyarısında bulundu. Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu Fayı'nın enerjisini büyük ölçüde tükettiğini belirterek, "Bingöl ile Karlıova arasında deprem beklediğimiz yerler var. İstanbul ve Erzincan bölgeleri dışında en çok Kuzey Anadolu fayı tüketti' dedi. Yaptığı açıklamada, Türkiye'nin artık bu iki fay sisteminin neden olduğu büyük depremlerden muaf tutulamayacağını ve bunun ülkemizin deprem merkezli şehirler haline gelmesini kolaylaştıracağını söyledi. Görür, bunun bilimsel bir bilgi olduğunu belirterek, "İstanbul depreminin zamanlamasına ilişkin araştırmalara göre, 30 yılda Marmara bölgesinin 1999 depremlerinden sonra her an 7'den fazla üretme ihtimali yüzde 62 olası. Şimdi 23 yıl geçtiyse olasılık daha da arttı. Deprem Türkiye'nin en gerçek unsurudur. Bu ülkenin en temel sorunudur' açıklamasını yaptı.Prof.Dr. Naci Görür, Avrupa yakasını daha çok etkilediğini söyledi. Naci Görür açıklamasında "Avrupa yakasının depremden en çok etkilenen kısmı yaklaşık 10 kilometre kalınlığında denize paralel bir bölgede. Haliç'ten başlayıp Silivri'ye devam ediyorsunuz. Büyükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Silivri'ye gidilecek yerler bu yol üzerindedir' dedi. Açıklamasına 'Orada depremin etkisini artıran bir özelliktir' diyerek devam etti. Avcılar'ın bir anlamda çürümüş toprağa sahip olduğunu, depremin etkisini artıran heyelan ve göçmeye müsait toprak olduğunu da dile getirdi.Naci Görür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde soruşturma yürütüldüğünü, valilik ve bakanlıklardan daha fazla bilgi aldıklarını söyledi. Bu, ölümcül vakaların çoğunun bu 59.000 binada olduğu anlamına gelir. Söz konusu Naci Görür yaptığı açıklamada, "Bu 59 bin binadan 49 binini çıkarın. Burada insanın kanı bile akmasın. 10 bin bina verin.. İstanbul'da 10 bin bina böyle kalmadı ama her biri beş katlı olsun. 50 bin kat olacak... Her kata iki daire koy, her daireye 4-5 kişi koy senin için minimum 500 bin kişi demektir.' Naci Görür bunun şaka olmadığını söyleyerek İstanbul'da deprem bekleniyorsa, bina stokuyla, gecekondu mantığıyla bu nüfusta Kahramanmaraş depremlerinin kayıplarından çok daha yüksek olacağını belirtti. Görür, en az 500 bin kişinin ölüm ile karşı karşıya geldiklerini belirtti.