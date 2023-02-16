İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanların uykuları kaçacak! Deprem uzmanı depremde yerlebir olacak ilçeleri tek tek saydı!

Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da deprem için hangi ilçelerin riskli olduğunu açıkladı. Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da olası bir deprem nedeniyle en az 500 bin kişinin ölüm tehlikesi altında olduğunu belirterek, 'tehlikeli' bölgeleri de anlattı.
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamada, Kuzey Anadolu Fayı'nın 1939, 1942, 1943, 1944, 1957, 1967 ve 1999 yıllarında büyük ölçüde Marmara kapılarında durduğunu belirterek, "İstanbul surları üzerinde duruyor" açıklamasında bulundu.
Yapılan açıklamada, "Bu deprem İstanbul'da olması bekleniliyor. Enerjisinin büyük bir kısmını kırılarak rahatladı. Bazı sağlam yerler varsa onların da kırılabileceğini ancak Kuzey Anadolu'daki fayın Erzincan'dan İstanbul sınırlarına kadar büyük ölçüde yumuşadığını söylenebilir' dedi. Naci Görür yaptığı açıklamada, Karlıova ile Erzincan arasında sadece Yedisu fayı denilen yer olduğunu ve burada en az 7 deprem beklendiğini belirterek, son depremin 1790'larda olduğunu sözlerine ekledi. Görer: "Bu bir yana, Kuzey Anadolu fayı artık büyük depremlere karşı uzun vadeli bir uyum sürecine giriyor olabilir' uyarısında bulundu. Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu Fayı'nın enerjisini büyük ölçüde tükettiğini belirterek, "Bingöl ile Karlıova arasında deprem beklediğimiz yerler var. İstanbul ve Erzincan bölgeleri dışında en çok Kuzey Anadolu fayı tüketti' dedi. Yaptığı açıklamada, Türkiye'nin artık bu iki fay sisteminin neden olduğu büyük depremlerden muaf tutulamayacağını ve bunun ülkemizin deprem merkezli şehirler haline gelmesini kolaylaştıracağını söyledi. Görür, bunun bilimsel bir bilgi olduğunu belirterek, "İstanbul depreminin zamanlamasına ilişkin araştırmalara göre, 30 yılda Marmara bölgesinin 1999 depremlerinden sonra her an 7'den fazla üretme ihtimali yüzde 62 olası. Şimdi 23 yıl geçtiyse olasılık daha da arttı. Deprem Türkiye'nin en gerçek unsurudur. Bu ülkenin en temel sorunudur' açıklamasını yaptı.