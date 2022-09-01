İstanbul'un enflasyon oranı yüzde 99.91'e çıktı!







İstanbul enflasyonda 3 haneli rakamlara yaklaştı







İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ağustos ayı ile ilgili perakende ve toptan fiyat endeksleri verilerini kamuoyu ile paylaştı. Megakent İstanbul'un enflasyon tablosunda yükseliş Ağustos ayı sürecinde de devam etti. Paylaşılan verilerde kent genelinde perakende fiyatların aylık oranda yüzde 2,29 arttığı gözlemlenirken yıllık bazda bu oranın yüzde 99.91'e çıktığı kaydedildi. Bu veriler ışığında İstanbul'da 1998 yılından bu güne kadar en yüksek seviyeye ulaşırken rakamlar son 24 yılın zirvesine yaklaştığı görüldü.İTO verilerinin içeriğinde Ağustos ayında toptan fiyatların hareket durumlarını yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksinin aylık bazda yüzde 6,90 olduğu yıllık bazda ise bu rakamın yüzde 98,9 olarak kaydedildiği bildirildi. Açıklanan rakamlar bir önceki dönemle kıyaslandığında Kültür Eğitim ve eğlence harcamalarının yüzde 13,99, sağlık ve kişisel harcamaların yüzde 3,99, ev eşya harcamalarının da yüzde 2,74 oranından arttığı anlaşıldı. verilerde gıda Harcamalarının yüzde 2,70 arttığı konut harcamalarının ise yaklaşık olarak yüzde 0,82 artış kaydettiği aktarıldı.