İstanbul'un göbeğinde 'domuz bağı' yöntemli cinayet!







AYAKLARI VE AĞZI BAĞLANMIŞ











Korkunç olay İstanbul'un Esenler ilçesinde meydana geldi. Saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Kemer Mahallesi meydana gelen olayda 903 Sokak’taki beş katlı bir binanın giriş katının yandığı ihbarı yapıldı. Kısa sürede bölgeye giden akipler çıkan yangını kontrol altına alırken itfaiye ekipleri, apartmanın içinde hareketsiz yatan bir adam buldu.Belirtilen adrese hemen sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis şahsın Pakistan uyruklu 42 yaşındaki Muhammed Tahir Khan olduğunu tespit ederken şahsın ayaklarının ve ağzının ayrı iplerle bağlandığını kayıtlara geçirdi. Olay yerine gelen olay yeri incelemeye bağlı ekipler ise evde inceleme başlattı.Khan'ın elektrikli ısıtıcıya kağıt fırlatarak yangına neden olduğu iddia ediliyor. Khan'ın cenazesi adli tıp laboratuvarına sevk edildi. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.