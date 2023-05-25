İstanbul'un göbeğinde 'domuz bağı' yöntemli cinayet!

Korkunç olay İstanbul'un Esenler ilçesinde meydana geldi. Saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Kemer Mahallesi meydana gelen olayda 903 Sokak’taki beş katlı bir binanın giriş katının yandığı ihbarı yapıldı. Kısa sürede bölgeye giden akipler çıkan yangını kontrol altına alırken itfaiye ekipleri, apartmanın içinde hareketsiz yatan bir adam buldu.
AYAKLARI VE AĞZI BAĞLANMIŞ
Khan'ın elektrikli ısıtıcıya kağıt fırlatarak yangına neden olduğu iddia ediliyor. Khan'ın cenazesi adli tıp laboratuvarına sevk edildi. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.