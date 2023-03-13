İstanbul'un yeni imar planında asma kata yasak, bodrum kata zorunluluk getiriliyor!













KISA KOLON ETKİLERİ

İSTANBUL'A KONTEYNER ZORUNLULUĞU GETİRİLİYOR

İstanbul'da beklenen büyük depremin ardından önlem alan İstanbul Belediyesi, bilim adamlarının görüşleriyle birlikte yeni imar için plan hazırlıyor. Yeni imar planının içeriğinde asma katın yasaklanacağı öğrenilirken bodrum katların zorunlu tutulacağı belirtiliyor. İBB Meclisi'ne sevk edilen yönetmelikle yeni yapılacak binalarda asma kat kaldırılacak, iki kattan fazla binalarda ise bodrum kat şartı getirilecek. Yönetmelik hakkında bilgiler veren İBB'nin genel sekreter yardımcılığını yürüten Buğra Gökçe, yönetmelikteki revizyonunun uzman ve akademisyenlerin görüşleriyle birlikte hazırlandığını söyledi. Teklif meclis tarafından onaylanırsa, İstanbul'da iki katın üzerindeki binalar bodrum gerektirecek.Buğra Gökçe, İBB'nin yeni imar planına ilişkin şu bilgiler paylaştı: “Asma kat binanın simetrisini bozması ve aynı zamanda kısa kolon etkisini yaratması nedeniyle bu da deprem anında binanın çökmesine neden olabilecek unsurlardan biridir, ilave asma kat yapılmasına izin vermeyeceğiz. Zemin katta 4.5 metre yapıp üstüne asma kat yapmışlar,binanın simetrisini bozmuşlar. Bu birçok ilde çok yaygın. Ayrıca binaların önemli bir kısmını depremde bulduk. Ulaşım sistemlerinin hasar görmesi nedeniyle çöken dükkânlar, bankalar, marketler, galeriler ve zemin katta fırınlar, aşağıdaki uçak gemisi hasar gördü. Yeni binalarda da bu durum gözlemlendi. Bu nedenle asma katları yasaklıyoruz.” Bodrum katının yapının zeminle statik bağlantısını artıran süreçlerden biri olduğunu söyleyen Buğra Gökçe, şöyle devam ediyor: “İnşaat mühendisi yetiştirenlerde 4 bodrum katın yapımı tavsiyesi verilir. Deprem bölgesindeki birçok binanın bodrum katı yoktur. Bodrum olmadan doğrudan binaya giriyorlar, bu nedenle temel maliyeti yüksek değil. Bir binanın depreme dayanıklılığını azaltan işlemlerden biridir. Bodrum katına olan hassasiyetimiz, binanın temelini daha düzgün hale getirmek ve daha sağlam bir temel açmaktır. Çünkü bodrum oluşturulurken bodrum kat ile birlikte perde duvar ve kolonların da kaldırılması gerekir. İnşaat maliyetlerinin artmasından kaynaklı pek memnun kalmıyorlar ve en basitinden üst katlara daire yapıyorlar. Bundan sonra, iki katı aşan herhangi bir binanın bir bodrum katı olması gerekecek. Sonuç olarak, sağlam temellere sahip, temelleri ile zemine daha sağlam ankrajlanmış ve devrilme olasılığı daha az olan yapılar inşa edilecektir. Bodrumlar dört veya daha fazla kat üzerine inşa edilmiştir. İstanbul'da iki katlı her binada bunu yapacağız."100 bağımsız bölümün üzerindeki veya İBB montajı yapılacaksa 2000 m2'nin üzerindeki parsellerde sismik konteyner kullanılması zorunlu hale getirilecek. Bir afet durumunda, deprem toplama alanı olarak belirlenen alanlara tuvalet, kanalizasyon, fosseptik, temiz su şeklinde temel altyapının sağlanması esastır. 12 Ağustos 2001 tarihinden önce yapılmış ve Türkiye Yapıları Deprem Yönetmeliği'ne uygun olmayan yapılara Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmeyecektir. Tehlikeli yapılar, tadilat veya güçlendirmelerle rehabilite edilecek. Tadilat ruhsatları da zorunlu tutulacak.