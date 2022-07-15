İstanbul Valiliğinden duyuru! Dışarı çıkacaklar dikkat! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İstanbul'da bazı yollar kapatıldı!

İstanbul Valiliği 15 temmuz Cuma günü kapalı olan yollar hakkında duyuru yaptı. Kapalı yolları kullanamayan vatandaşlar için başka güzergahlar önerdi. İşte detaylar...
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İstanbul'da saat 13:00'da başlayacak olan program nedeni ile yolların kapalı olacağını söyledi. Program sona erene kadar kapalı olacak yollar ;Macar Kardeşler Caddesi (İBB Önünden Çift Taraflı Kapanacak). İtfaiye Caddesi. Büyük Karaman Caddesi. Kavalalı Sokak Macar Kardeşler Caddesi istikameti. Dolap Caddesi Horhor Caddesi kesişimi kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi istikametine Horhor Caddesi kapatılacak. Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi kesişimi kavşaktan Saraçhane istikametine kapatılacak.”