GÜNDEM
15 Temmuz 2022 - 13:34

İstanbul Valiliğinden duyuru! Dışarı çıkacaklar dikkat! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İstanbul'da bazı yollar kapatıldı!

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü! 15 Temmuzda kullanıma kapalı olacak yollar açıklandı! İstanbul Valiliği duyurdu!

GÜNDEM
15 Temmuz 2022 - 13:34
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İstanbul Valiliğinden duyuru! Dışarı çıkacaklar dikkat! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İstanbul'da bazı yollar kapatıldı!


 

İstanbul Valiliği 15 temmuz Cuma  günü kapalı olan yollar hakkında duyuru yaptı. Kapalı yolları kullanamayan vatandaşlar için başka güzergahlar önerdi. İşte detaylar...



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İstanbul'da saat 13:00'da başlayacak olan program nedeni ile yolların kapalı olacağını söyledi. Program sona erene kadar kapalı olacak yollar ;Macar Kardeşler Caddesi (İBB Önünden Çift Taraflı Kapanacak). İtfaiye Caddesi. Büyük Karaman Caddesi. Kavalalı Sokak Macar Kardeşler Caddesi istikameti. Dolap Caddesi Horhor Caddesi kesişimi kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi istikametine Horhor Caddesi kapatılacak. Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi kesişimi kavşaktan Saraçhane istikametine kapatılacak.”

Alternatif güzergahlar paylaşıldı

Yollarım kapatılması duyurusu sonrası vatandaşlar farklı güzergahları araştırmaya başladı. İstanbul Valisi ise alternatif yollar gösterdi. Bunlar ;Atatürk Bulvarı, Akdeniz Caddesi, Balat Sahil Yolu ve Vatan Caddesi.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
İlginizi Çekebilir
Adana'da skandal! Özel bir hastanede tedavi gören 2 yaşındaki çocuğun parmağını kaybettiği iddia edildi
Adana'da skandal! Özel bir hastanede tedavi gören 2 yaşındaki çocuğun parmağını kaybettiği iddia edildi
İngiltere'de kırmızı alarm verildi: Ülke aşırı sıcaklığı tarihi bir an olarak nitelendirdi
İngiltere'de kırmızı alarm verildi: Ülke aşırı sıcaklığı tarihi bir an olarak nitelendirdi
Son Haberler
Adana'da skandal! Özel bir hastanede tedavi gören 2 yaşındaki çocuğun parmağını kaybettiği iddia edildi
Adana'da skandal! Özel bir hastanede tedavi gören 2 yaşındaki çocuğun...
İngiltere'de kırmızı alarm verildi: Ülke aşırı sıcaklığı tarihi bir an olarak nitelendirdi
İngiltere'de kırmızı alarm verildi: Ülke aşırı sıcaklığı tarihi...
İrem Derici hastanelik oldu! İrem Derici neden hastaneye kaldırıldı? İrem Dericinin sağlık durumu
İrem Derici hastanelik oldu! İrem Derici neden hastaneye kaldırıldı?...
Havva Öztel'in şarkısı listelere girdi, sesi ve yorumuyla kızı Aleyna Tilki'yi solladı!
Havva Öztel'in şarkısı listelere girdi, sesi ve yorumuyla kızı Aleyna...
Çocukluk aşkı Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil, 5 milyon Euro'yu kulübüne bıraktı!
Çocukluk aşkı Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil, 5 milyon Euro'yu...
Adını Feriha Koydum dizisiyle ünlenen Feyza Civelek, 2,5 ayda değişti bambaşka biri oldu!
Adını Feriha Koydum dizisiyle ünlenen Feyza Civelek, 2,5 ayda değişti...
TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat-ı Mahsusa Trablus konusu ve oyuncuları
TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat-ı Mahsusa Trablus konusu ve oyuncuları...
Oyuncu Deniz Türkali'nin kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu öğrenenler şaşkına döndü!
Oyuncu Deniz Türkali'nin kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu...
SGK istirahat rapor ücreti ne zaman yatar? E-devlet SGK istirahat raporu (parası) sorgulama
SGK istirahat rapor ücreti ne zaman yatar? E-devlet SGK istirahat raporu...
Son Dakika! İstanbul'da 15 Temmuz nedeni ile yollar trafiğe kapatıldı! Araç sürücülerinin kullanabilmesi için farklı güzergahlar açıklandı! İşte o güzergahlar...
Son Dakika! İstanbul'da 15 Temmuz nedeni ile yollar trafiğe kapatıldı!...
İşçiler işvereni nasıl şikayet eder? İŞKUR işçi şikayeti nasıl yapılır? Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası
İşçiler işvereni nasıl şikayet eder? İŞKUR işçi şikayeti nasıl...
Engelli raporu nereden, nasıl alınır? Engelli raporu hangi hastalıklar için verilir? Yüzde 90 ve yüzde 40 engelli raporunun verildiği kişiler..
Engelli raporu nereden, nasıl alınır? Engelli raporu hangi hastalıklar...
Aytaç Kardüz kimdir, neden öldü? TRT’nin ilk spikeri Aytaç Kardüz'den üzen haber
Aytaç Kardüz kimdir, neden öldü? TRT’nin ilk spikeri Aytaç Kardüz'den...
Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz genelgesi yayımladı! Her cami ve kursta hatim okunacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz genelgesi yayımladı! Her cami...
Mert Öcal ile Sude Burcu çiftinin aşk pozları ortalığı yaktı geçti!
Mert Öcal ile Sude Burcu çiftinin aşk pozları ortalığı yaktı geçti!