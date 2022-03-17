EĞİTİM
17 Mart 2022 - 21:50

İstanbul valiliğinden duyuru! Okullar 18-20 Mart tarihleri arası tatil ilan edildi

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim öğretime 18 Mart Cuma gününden 21 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiğini duyurdu.

EĞİTİM
17 Mart 2022 - 21:50
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İstanbul valiliğinden duyuru! Okullar 18-20 Mart tarihleri arası tatil ilan edildi
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada beklenen kuvvetli kar yağışı sebebiyle 18-20 Mart tarihleri arası eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu.




Valilik tarafından verilen açıklamada “Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar;



- İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,
- Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, ara verilmesi kararlaştırılmıştır.
18 Mart 2022 Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan  Meteoroloji tarafından hafta başından itibaren beklenilen kar yağışı için uyarılarda bulunulurken vatandaşlar yoğun kar yağışı ,tipi ve rüzgara karşı dikkatli olmaları istendi.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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