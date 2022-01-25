GÜNDEM
25 Ocak 2022 - 12:16

İstanbul valisinden otoyol ve D-100'deki araçlar için özel çağrı: Süratle kaldıralım!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, otoyollarda ve D-100 karayolunda park edilerek bırakılmış olan araçların yerlerinde süratle kaldırılması için bir çağrıda bulundu.

GÜNDEM
25 Ocak 2022 - 12:16
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İstanbul valisinden otoyol ve D-100’deki araçlar için özel çağrı: Süratle kaldıralım!
İstanbul'da yoğun kar yağışıyla birlikte trafikte ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını kilitleyerek yolda park ederek bırakmak zorunda kaldılar. Karla mücadelede engel olmaya başlayan araçların yerlerinde kaldırılması gerektiğini duyuran İstanbul Valisi ali yerlikaya ise, araç sürücülerine çok önemli bir çağrıda bulundu.








Vali Yerlikaya, kar ile ilgili gerçekleştirilen mücadelenin daha etkin bir şekilde sürdürebilmesi için otoyol ve D-100 karayolunda park edilerek bırakılmış tüm özel araçların sahipleri tarafından süratle kaldırılması gerektiğini söyledi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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