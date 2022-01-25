İstanbul valisinden otoyol ve D-100’deki araçlar için özel çağrı: Süratle kaldıralım!

İstanbul'da yoğun kar yağışıyla birlikte trafikte ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını kilitleyerek yolda park ederek bırakmak zorunda kaldılar. Karla mücadelede engel olmaya başlayan araçların yerlerinde kaldırılması gerektiğini duyuran İstanbul Valisi ali yerlikaya ise, araç sürücülerine çok önemli bir çağrıda bulundu.
Vali Yerlikaya, kar ile ilgili gerçekleştirilen mücadelenin daha etkin bir şekilde sürdürebilmesi için otoyol ve D-100 karayolunda park edilerek bırakılmış tüm özel araçların sahipleri tarafından süratle kaldırılması gerektiğini söyledi.
Vali Yerlikaya, kar ile ilgili gerçekleştirilen mücadelenin daha etkin bir şekilde sürdürebilmesi için otoyol ve D-100 karayolunda park edilerek bırakılmış tüm özel araçların sahipleri tarafından süratle kaldırılması gerektiğini söyledi.