İstanbul, yeni finans merkeziyle New York ve Londra ile rekabete hazırlanıyor!

İstanbul finans Merkezi'nde açıklamalar yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 310 bin metrekare alan üzerine inşa edilen finans merkezinin bankacılık etabının açılışının 17 Nisan günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini söyledi.Bakan Kurum, merkez hakkında verdiği bilgilerde akıllı bina sistemi ile birlikte ıfır atık uygulamalarının finans merkezi içinde kapsamlı hizmetler sağlayacağını söyledi.Bakan Murat Kurum, Türkiye'yi New York ile Londra'da bulunan finans merkezleriyle rekabet edebilecek İstanbul finans merkezi ile küresel finans sektörünün önde gelen ülkelerinden biri haline getirme yolunda adımlar attığını vurguladı ve şunları kaydetti:"Hem bankacılık hem de finans sektörünün yoğunlaştığı bu bölgede yarattığı istihdamla hem Avrupa'ya hem de Orta Doğu'ya katma değerli hizmet veren, her türlü hizmeti verebileceği bir merkez haline gelecektir. Finansal piyasalarımızın rekabet gücünü artıracaktır. Burada tam 50 bin kişi istihdam edilecek. Bu anlamda İstanbul'umuza ve bölgemize istihdam yaratılmasına katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan İslami finans piyasaları çerçevesine yön verecek olan en kapsamlı hizmetleri sunacaktır.Merkez ofislerinin hem yerli hem de yabancı finans şirketleri için hizmet vereceğini, merkezin yerli ve yabancı banka ve finans kuruluşlarıyla toplantılar yapacağını da belirten Bakan Kurum, “Finansalın kalbi burada finansta atacak” dedi.Bakan Murat Kurum, finans bölümleri ile ilgili yaptığı açıklamasında "1.4 milyon metrekare büyüklüğünde bir ofis alanı olduğunu belirterek "Ofis çalışanlarının hizmet alabileceği 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi var" ifadelerini kullandı. 30 bin metrekarelik bir otelin varlığına değinen Bakan Kurum, 26 bin 500 kişilik otopark bulunuyor. Yaklaşık 180 bin metrekare yeşil alan var." dedi.Bakan Kurum, kongre merkezinin İstanbul'un tamamına hizmet edeceğini söyledi. Çalışanlar ve müstakbel misafirler de dahil olmak üzere 100.000 kişiyi ağırlayacak."Ziyaretçilere hizmet verecek ve dünyaca ünlü markaları ve finans kuruluşlarını kalbinde ağırlayacak." Bunu dile getiren Kurum, konuşmasına şu sözlerle devam etti: Enstitümüz ve araştırma merkezimiz İstanbul'daki finans merkezimizde bulunmaktadır. Finans sektörü için dünya standartlarına erişen bir eğitim merkezi haline gelecektir. Bu merkezimizle finans sektörünün ve çalışanlarımızın her türlü ihtiyaçlarına yönelik önemli araştırmaların yapılmasına katkı sağlayacaktır. 10 bin 300 metrekare ve 2 bin 100 kişilik kongre merkezi pratikte aynı işlevi görecek. En ilgi çekici sanat ve kültür etkinlikleri burada gerçekleşecek. Konferanslar yapılacak."İstanbul Finans Merkezi'ne firmaların geleceğini söyleyen Murat Kurum, “Her türlü finansal konu ve projenin konuşulacağı merkez haline gelecek. Önemli seminerler verecek. dedi. Merkez, yabancı misafirlerin ve yöre halkının 400 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otel ile hizmet alabileceği düşüncesiyle tasarlanmıştır."Önümüzdeki iki gün içinde finans merkezimizi hem İstanbul'a hem de ülkemize kazandıracağımızı ve aynı zamanda küresel finans dünyasının hizmetine sunacağımızı ümit ediyoruz." diye konuşan Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu, her zaman gözde şehrimiz İstanbul için önemli gördüğümüz bir proje. Onun için çok heyecanlıyız. 65 milyar liralık yatırım değeri ve 3 milyon 387 bin metrekare gibi inşaat alanına sahip, yaklaşık 10 yıldır elleçlediğimiz bir proje. Bu da finans sektörünüzün deprem anında dayanması gereken finans İstanbul'umuzu, herkesin İstanbul'unu güvenli, huzurlu ve en önemlisi depreme dayanıklı kılacaktır. Hem ülkemize hem de İstanbul'a katma değer kazandıracak. İnşallah 17 Nisan günü Cumhurbaşkanımızın huzurunda, halkın katılımı ve coşkusuyla bu büyük projenin açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz."