Benzin fiyatlarının günden güne artması toplu taşıma fiyatlarını da epey etkiliyor. Peki İstanbulkart'a zam yapıldı mı? İstanbulkart güncel fiyatları ne kadar oldu? İstanbulkart fiyatları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 16:48
İstanbulkart'a zam mı geldi? İstanbulkart ne kadar oldu? İstanbulkart güncel fiyatları
İstanbullular merakla İstanbulkart'a zam gelip gelmediğini araştırıyor. Peki İstanbulkart zamlandı mı? İstanbulkart fiyatları ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde.
GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 16:48
EDİTOR
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