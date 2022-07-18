GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 16:48

İstanbulkart'a zam mı geldi? İstanbulkart ne kadar oldu? İstanbulkart güncel fiyatları

İstanbullular merakla İstanbulkart'a zam gelip gelmediğini araştırıyor. Peki İstanbulkart zamlandı mı? İstanbulkart fiyatları ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 16:48
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İstanbulkart'a zam mı geldi? İstanbulkart ne kadar oldu? İstanbulkart güncel fiyatları


Benzin fiyatlarının günden güne artması toplu taşıma fiyatlarını da epey etkiliyor. Peki İstanbulkart'a zam yapıldı mı? İstanbulkart güncel fiyatları ne kadar oldu? İstanbulkart fiyatları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İstanbulkart zamlı hali

İstanbulkart'a Zam Geldi Mi Son Fiyatlar Kaç Oldu

İstanbulkart fiyatlarına yüzde 71, turistlerin kullandığı karta ise yüzde 100 zam yapılmıştır. İstanbulkart bireysel kartları 60 TL, turistlerin kartları ise 50 TL oldu. 



EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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