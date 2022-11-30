GÜNDEM
30 Kasım 2022 - 17:12

İstanbulkart'ı olanlar dikkat! Kampanya başladı: Paraları iade edilecek! Hemen başvurun

İstanbulkart kullanıcıları için yeni kampanya duyurusu yapıldı. Buna göre yapacakları harcamaların yüzde 20'si kartlarına iade edilecek. Kampanya detayları haberimizde.

GÜNDEM
30 Kasım 2022 - 17:12
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İstanbulkart'ı olanlar dikkat! Kampanya başladı: Paraları iade edilecek! Hemen başvurun


İstanbul’da toplu ulaşım aracı kullanmak için gerekli olan İstanbulkart içerisinde birçok özellik bulunuyor. İstanbulkart için kampanyalar peş peşe açıklanırken yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Buna göre İstanbulkart ile Halk Bakkallar’dan yapılacak alışverişlerde ödemelerin yüzde 20’sinin karta iade edileceği açıklandı.

Buna göre artık İstanbulkart sahipleri, Halk Bakkal’lardan yapacakları alışverişlerin yüzde 20’sini geri alabilecekler.

İstanbulkart sahiplerine iade edilecek



Kampanya duyurusunda şu ifadeler yer aldı; “ Halk Bakkal’dan İstanbulkart ile yapacağın tüm ödemelerin yüzde 202si nakit iade “ denildi. Kampanyanın 28 Kasım – 28 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacağı bildirilirken koşullar da açıklandı.

Halk Bakkallardan İstanbulkart ile yapılan ödemelerin yüzde 20’si ödeme yapılan İstanbulkart’a iade edilecek. Talimat olarak yüklenen ödül TL, herhangi bir yükleme noktasında, otobüs duraklarında yer alan talimat noktalarına, otobüslerdeki geçiş cihazlarına İstanbulkart okutularak veya İstanbulkart Mobil üzerinden NFC yoluyla tanımlanacaktır.

istanbulkart,

Bir kullanıcı, kampanyadan kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ı ile birden fazla kez kampanyadan yararlanabilecekler. Kazanılan ödül nakit karşılığı talep edilememektedir. Kullanıcının kampanyaya katılım şartlarını sağladığının belirlenebilmesi için kampanyaya katılmadan önce açık rıza tercihlerine onay vermesi gerekiyor.

Ödüllendirme bilgisi İstanbulkart Mobil kullanıcılarına SMS ya da web bildirimi olarak yapılacak. Kullanıcıların push bildiriminin kapalı olması durumunda, Belbim AŞ kayıtlarında kullanıcının SMS ticari elektronik ileti izni bulunuyorsa SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.

Halk Bakkal’larda geçerli olacak kampanyadan yararlanabilmek için İstanbulkart’ını kişiselleştirmiş olmaları gerekiyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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