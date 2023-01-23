İstanbulkart'ı olanlar yaşadı! 10 Şubat'a kadar 100 TL yükleyen bakın ne kazanacak! İBB kampanyayı patlattı

İstanbulkart bakiyesinin tamamlanmasıyla beraber 50 TL chip para hediye edilecektir. Akbank mobil İstanbulkart bakiyesinin 100 TL ve üzeri yüklemesiyle beraber 50 TL chip para kazanabilirsiniz. Kampanya hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler akbank.com/istanbulkart-add adres üzerinden ulaşabilir.
AKBANK İSTANBULKART KAMPANYASI-10 Ocak 2023 - 10 Şubat 2023 tarihleri arasında geçerlidir.
-Akbank mobil üzerinden yapılması gereken yüklemeler 100 TL yüklenerek 50 chip ve sahip olunan bakiyeden fazlası kazanılabilir. -Kampanyadan önce verilen otomatik fiyatlandırma talimatı ve denkleştirme fiyatları kampanyaya kapsamı dışında tutulur. -Kampanya müşteri bazlı olup bir kere yararlanabilir. -Axess ve Wings’e ait kredi ve banka kartları da kampanyaya dahildir. -Ek ile sanal kartlar bu kampanyaya dahil değillerdir.