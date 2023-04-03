İstanbulkart ile toplu taşımaya binenler dikkat! 100 TL bakiye yüklenecek: Bunun yapılması şart!













Vatandaşların yüzünü güldüren yeni kampanya haberleri gelirken 100 TL'lik iadeler yapılacağı bilgisi verildi. İstanbulkart 100 TL iadeden yararlanabilecekler için şartlar belli oldu. İstanbulkart ve CarrefourSa marketleriyle yapılan kampanya detayları...Ramazan ayıyla beraber özel düzenlemeler yapılırken bu kampanya içeriğinde CarreforurSa marketlerinin aracılığıyla beraber 250 TL ve üzeri alışveriş yapanlara 15 TL sonraki alışverişlerinde 20-25 ve 40 TL'lik iade yapılarak toplamda 100 TL para iadesi hesaplarda yer alır.