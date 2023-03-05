İstanbulkart kullanan milyonlara duyuruldu! Ramazan Bayramı için flaş karar çıktı







RAMAZAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA!







Geçtiğimiz yıllarda o şehirde Ramazan Bayramı nedeniyle toplu taşımalar ücretsiz hizmete sunulmuştu. Vatandaşlar bu Ramazan Bayramı'nda toplu taşımaları ücretsiz kullanıp kullanamayacağının merakı içerisindedir. Ücretsiz toplu taşıma imkanı sunan il hangisidir? Merak edilen bütün detaylar haberimizde.Geçtiğimiz yıl İstanbul ili için Ramazan Bayramı'nda toplu taşımalar ücretsiz olmuştu. Vatandaşlar bu yıl Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olup olmayacağını merakla beklemektedirler.Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalmış bulunaktadır. İlk günü 21 Nisan 2023 Cuma günü olacaktır. Ramazan Bayramı'nın 3. ve son günü ise 23 Nisan 2023 Pazar günü olmaktadır. 2023 senesi Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak edilen konular arasındadır. Henüz konuyla ilgili açıklama yapılmamıştır. Kısa süre içerisinde vatandaşlar tarafından açıklama beklenmektedir. Bu Bayramda da vatandaşlar ücretsiz kullanım hizmeti sunulmasını beklemektedir. Ücretsiz faydalanabilen kişiler ise kişiselleştirilmiş kartı olan vatandaşlar olacaktır.