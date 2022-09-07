İstanbulkart üzerinde yapılan yeni değişiklik vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. 16 milyon kişiyi ilgilendiren İstanbulkart yeniliğinde artık yapılan alışveriş ücretlerinin belirli kısmının iade edileceği açıklandı. 22 Eylül tarihine kadar geçerli olan İstanbulkart özelliği hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır İstanbulkart üzerinden yapılan ödemeler Beltur kafelerde geçerli olurken plajlar saf dışı bırakılmıştır. Yapılan ödemelerin yüzde 10'luk kısmının iade edileceği haberi üzerine Beltur ödemesinde yüzde 10 iade yapılacağı açıklandı. Yalnızca bir kart 20 TL değerinde ödül kazanacaktır. Kazanılan ödülün nakit karşılığı talep edilemez. Talimat olarak yüklenen ödül TL, herhangi bir yükleme noktasına, otobüs duraklarında yer alan talimat yükleme noktalarına, otobüslerdeki geçiş cihazlarına İstanbulkart dokundurularak ya da İstanbulkart Mobil üzerinden NFC yoluyla tanımlanabilir.
GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 17:27
İstanbulkart kullananlar bu haber size! 22 Eylül son gün paralar iade edilecek
16 milyon kişiyi yakından ilgilendiren haber geldi. İstanbulkart kullananların paralarını iade edeceği haberleri gündemde yer alırken vatandaşlar konu hakkında araştırma yapmaya başladı. İBB, İstanbulkart ile ilgili bir yeniliği halk ile paylaştı. Beltur restoran, kafe ve büfelerde yapılan alışverişlerin yüzde 10'u geri iade edileceği açıklandı.
GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 17:27
EDİTOR
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