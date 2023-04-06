İstanbulkart kullanarak otobüse binenler dikkat! Tek işlemi yapana para iadesi yapılacak: 20 Nisan son gün!







KAMPANYA SON GÜNÜ 20 NİSAN













KAMPANYANIN DETAYLARI AÇIKLANDI

İstanbulkart sahiplerini yakından ilgilendiren bir kampanya duyurusu yapıldı. Ramazan ayı boyunca A101, BİM, CarrefourSA, Migros ve ŞOK marketlerde geçerli olan kampanya kapsamında, 250 TL ve üzeri ikinci ödemede 15 TL, üçüncü ödemede 20 TL, dördüncü ödemede 25 TL ve beşinci ödemede 40 TL olmak üzere toplamda 100 TL iade edilecek. Kampanya 20 Nisan tarihine kadar geçerli olacak. İstanbulkart sahiplerinin faydalanabileceği bu kampanyanın amacı, ramazan ayı boyunca market alışverişlerinde tasarruf sağlamak ve müşterilerin bütçelerine destek olmaktır. İstanbulkart, İstanbul'da toplu taşıma araçları kullanımının yanı sıra birçok markette de ödeme aracı olarak kabul edilmektedir. Bu kampanya ile İstanbulkart sahipleri, market alışverişlerinde de avantajlı bir seçenek sunulmaktadır. Kampanyadan faydalanmak için, İstanbulkart sahiplerinin kampanya kapsamındaki marketlerden yapacakları alışverişlerde İstanbulkart'larını kullanmaları yeterlidir. Kampanya kapsamında yapılacak olan ödemelerde, 250 TL ve üzeri alışverişlerde belirtilen iadelerin yapılacağı hatırlatılmaktadır. Kampanya süresince İstanbulkart sahipleri, market alışverişlerinde cüzdanlarını rahatlatacak bir avantajdan faydalanabileceklerdir.İstanbul'da yaşayanlar için müjdeli bir kampanya duyurusu yapıldı. İstanbulkart sahipleri, Ramazan ayı boyunca A101, BİM, CarrefourSA, Migros ve ŞOK marketlerinde yapacakları alışverişlerde geçerli olan kampanya sayesinde ciddi bir avantaj elde edecekler. Kampanya kapsamında, 250 Lira ve üzeri ikinci ödemede 15 Lira, üçüncü ödemede 20 Lira, dördüncü ödemede 25 Lira ve beşinci ödemede 40 Lira olmak üzere toplamda 100 Lira iade fırsatı sunulacak. Bu kampanya sayesinde İstanbulkart sahipleri, Ramazan ayı boyunca market alışverişlerinde ciddi bir tasarruf yapabilecekler.Kampanya süresi ise 20 Nisan tarihine kadar devam edecek. Bu fırsatı kaçırmamak için yapmanız gereken tek şey, İstanbulkart'ınızı yanınıza alarak bu marketlerden alışveriş yapmak ve kampanyaya katılmak. Böylece, alışverişlerinizden iade edilen Liralar ile daha fazla ürün alabilirsiniz.Bu kampanya ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak ve detaylı bilgilere ulaşmak için marketlerin internet sitelerini ya da İstanbulkart resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın ve Ramazan ayında yapacağınız alışverişlerde daha fazla kazanın!Fiziksel İstanbulkart kullanıcıları için A101, Bim, Carrefour, Migros ve Şok Marketlerde 23 Mart – 20 Nisan tarihleri arasında yapacakları 250 TL ve üzeri 2. ödemede 15 TL, 3. ödemede 20 TL, 4. ödemede 25 TL, 5. ödemede 40 TL olmak üzere toplamda 100 TL hediye verilecektir. Kampanyadan yararlanmak için ilk alışveriş öncesi İstanbulkart Mobil uygulamasından "Kampanyaya Katıl" butonuna tıklanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, kişiselleştirilmiş bir İstanbulkart'a sahip olmak, açık rıza tercihlerinin belirlenmiş olması ve en az bir ticari elektronik ileti izni verilmiş olması gerekmektedir. İstanbulkart Mobil uygulaması veya https://bireysel.istanbulkart.istanbul adresindeki profil sayfasından açık rıza ve ticari elektronik ileti izinleri düzenlenebilir. Ödüllendirme için başarılı işlemlerin iptal edilmemesi gereklidir. İlgili ödemenin iptal edilmesi durumunda ödüllendirme yapılmayacaktır. Bir kullanıcı, kampanyadan tek bir fiziksel kart ile toplamda yalnızca bir kez faydalanabilir. Kampanya süresince tüm ödemelerin aynı İstanbulkart ile yapılması gereklidir. Sosyal Destek Kartları ile yapılan market ödemeleri kampanyaya dahil edilmeyecektir. Kazanılan ödül, başarılı işlemin ertesi günü İstanbulkart'a talimat olarak gönderilecektir. Sistemsel gecikmeler nedeniyle TL yüklemelerinde yaşanabilecek aksaklıklarda BELBİM AŞ, müşteri memnuniyeti kapsamında TL ödül yüklemesini en kısa sürede gerçekleştirecektir. Ödüllendirme bilgisi, İstanbulkart Mobil kullanıcılarına push bildirimi veya SMS yoluyla yapılacaktır.