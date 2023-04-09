İstanbulkart sahipleri dikkat! O tarihe kadar başvuru yapanlara 100 TL para iadesi yapılacak! Toplu taşımayı bedavaya getiren kampanya

İstanbul Kart kullanıcılarına özel kampanya duyuruldu. Ramazan ayı boyunca A101, Bim, Carrefour, Migros ve Şok Marketlerde 250 TL'den alışverişe kampanya kapsamında ikinci taksitte 15 TL, üçüncü taksitte 20 TL, dördüncü taksitte 25 TL, 5 TL 5. ödemede 5. ödeme. Toplam 100 TL'nin iade edileceği ve 40 TL'nin ödeneceği açıklandı. Promosyon 20 Nisan'da sona eriyor. KAMPANYA DETAYLARI:
- Kampanyaya katılmak için öncelikle İstanbulkart Mobil uygulamasından "Kampanyaya Katıl" butonuna tıklanması gerekiyor.
- Kampanyadan faydalanmak için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmiş olması, açık rıza tercihlerinin açık olması ve en az bir ticari elektronik ileti izninin verilmiş olması gerekiyor. İzinler İstanbulkart Mobil uygulaması veya https://bireysel.istanbulkart.istanbul adresinden düzenlenebilir.
- Kampanya süresince bir kullanıcı sadece bir fiziksel İstanbulkart ile faydalanabilir ve kampanyaya yalnızca market alışverişleri dahil ediliyor. Sosyal Destek Kartları kampanya kapsamına dahil edilmiyor.
- Ödüllendirme yapılabilmesi için işlemlerin başarılı bir şekilde tamamlanmış olması gerekiyor. Başarısız işlem durumunda ödüllendirme yapılmayacak.
- Kazanılan ödüller, işlem tarihinden bir gün sonra İstanbulkart'a talimat olarak gönderilecek ve kullanıcılar push bildirimi veya SMS yoluyla bilgilendirilecek.
- Ödül TL yüklemelerinde sistemsel gecikmeler yaşanması durumunda, BELBİM AŞ müşteri memnuniyeti kapsamında ödül yüklemesini en kısa sürede gerçekleştirecektir.