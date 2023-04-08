İstanbulkart sahiplerine duyuruldu! 30 Nisan'dan sonra kartınız iptal olacak: Bunun yapılması gerekiyor!













Belbim tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni sözleşmeye göre 3 yıl boyunca kullanılmamış veya yükleme yapılmamış İstanbulkart'lar iptal edilecek. Sözleşme 30 Nisan 2023'te yürürlüğe girecek ve Belbim, İstanbulluları hem SMS hem de mail yoluyla bilgilendirecek. Belbim'in açıklamasına göre, uzun zamandır kullanılmayan İstanbulkart'lar iptal edilecek.Belbim tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart kullanım koşulları ve çerçeve sözleşmesi 30 Nisan 2023 itibariyle yürürlüğe gireceği için, 3 yıl boyunca yükleme yapılmayan İstanbulkartlar zaman aşımı nedeniyle kullanıma kapatılacak. İstanbulkart kullanıcılarına gönderilen mailde, Belbim'in çerçeve sözleşmesinin yenilendiği ve fesih taleplerini iletmeleri gerektiği konusunda bilgi verildi. Ayrıca, fesih talebinin yürürlük tarihine kadar ücretsiz olduğu belirtildi. Belbim İstanbul kart kişiselleştirme işlemi, İstanbul'da toplu taşıma hizmetleri kullanmak isteyen kişilerin yapmaları gereken bir işlemdir. Belbim İstanbul kart, İstanbul'da hizmet veren metro, tramvay, metrobüs, otobüs, feribot ve banliyö trenlerinde kullanılabilmektedir. Belbim İstanbul kart kişiselleştirme işlemi, kartın sahibinin adı, soyadı, kimlik numarası gibi kişisel bilgilerinin kart üzerine yazılması işlemidir. Böylece, kart kaybedilse dahi sahibinin kimliği belirlenebilmektedir. Belbim İstanbul kart kişiselleştirme işlemi, İstanbulkart web sitesi üzerinden ya da İstanbulkart merkezlerinden yapılabilmektedir. İstanbulkart merkezlerine gittiğinizde, size bir başvuru formu verilir. Bu formu eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir.