İstanbulkartı olanlar dikkat! Bu marketlerden alışveriş yapanlara hediye para: Kampanya duyuruldu







A101, BİM, CARREFOURSA, MİGROS VE ŞOK’A GİDEN TÜM İSTANBULKART SAHİPLERİ DİKKAT: DUYURU YAPILDI!







İSTANBULKART KAMPANYA DETAYLARI;

İstanbul’da yaşayanlar bilir nerdeyse hayatın her alanında kullanımı olan İstanbulkart için yapılan kampanyalar yakından takip edilir. İşte yeni kampanya haberi geldi. Detaylar haberimizde...A101, BİM, CarrefourSA, Migros ve ŞOK'a giden tüm İstanbulkart sahiplerini için yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Hemen her alanda kullanılabilen İstanbul Kart ile ilgili kampanya başlatıldı. Başlatılan bu indirim Ramazan ayı süresince devam edeceği bildirildi. Kampanya katılımcılarına 100 TL iade edilecektir. Gelen açıklamaya göre sadece İstanbul Kartına sahipseniz bu kampanyaya dahil olabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca geçerli olan kampanya A101, BİM, CarrefourSA, Migros ve ŞOK marketlerde farklı günlerde 250 TL'den fazla ikinci ödeme için 15 Türk Lirası, üçüncü ödeme için 20 Türk Lirası ve dördüncü ödeme için 25 TL beşinci ödeme için ise 40 Türk Lirası olmak üzere toplam 100 TL iade yapılacak. Kampanyanın 20 Nisan'a kadar süresi var.İstanbulkartları ile 23 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında A101, Bim, Carrefour, Migros ve Şok marketlerde farklı günlerde yapılan 250 Türk lirası ve üstü ikinci ödeme için 15Tük lirası, üçüncü ödeme için 20 Türk lirası, dördüncü ödeme için 25 Türk lirası olmak üzere toplamda 100 Türk lirası hediye kazanacaklar. Kampanyaya katılmak için İstanbulkart Mobil'den ilk alışverişinizi yapmadan önce Kampanyaya Katıl butonuna tıklamanız gerekmektedir. Kampanyadan yararlanabilmek için kampanyaya katılmadan önce İstanbulkart'ın kişiselleştirilmiş olması, açık rıza ayarlarının açık olması ve en az bir ticari elektronik ileti izni verilmiş olması gerekmektedir. Ticari elektronik iletiler için açık rızanız ve izniniz İstanbulkart Mobil veya https://bireysel.istanbulkart.istanbul adresindeki profil sayfanızdan düzenleyebilirsiniz. Ödül almak için başarılı işlemlerin iptal edilmesi gerekmez. İlgili ödeme iptal edilirse kazançlar ödenmeyecektir. Bir kullanıcı 1 adet fiziki kart ile kampanyadan toplam 1 kez faydalanabilir. Kampanya süresince yapılan tüm ödemelerin aynı İstanbulkart ile yapılması gerekmektedir. Sosyal destek kartları ile yapılan market ödemeleri kampanya kapsamında değildir. Kazanılan kazançlar, başarılı işlemin ertesi günü talimat olarak İstanbulkart'a gönderilecektir. TL fiyatlarının yüklenmesinde sistem kaynaklı gecikmelerden kaynaklı olası aksaklıklarda BELBİM AŞ müşteri memnuniyeti dahilinde en kısa sürede TL fiyatları yüklenecektir. Kampanya bilgileri İstanbulkart mobil kullanıcılarına push bildirimi veya SMS ile gönderilecektir.