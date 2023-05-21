





İSTANBULLU GENÇLER İÇİN KAÇINILMAZ FIRSAT!







İstanbullu gençler bayram edecek! Belediye duyurdu: Bu karta sahip olanlar gençliğin tadını çıkaracak. İstanbul'da yaşayan gençler için heyecan verici bir uygulama başlıyor: Genç Kart. Esenler Belediyesi tarafından duyurulan Genç Kart ile gençler, kendileri için düzenlenen programlara katılarak puan kazanabilecekler. Bu puanlar, yurt dışı seyahatleri ve konserlere gitmek gibi etkinliklere katılma fırsatı sunacak. İşte detaylar...Esenler Belediyesi'nin yaptığı açıklamada, Genç Kart'ın detayları paylaşıldı. Gençlerin keyifli vakit geçirebileceği ve puan kazanabileceği programlara katılarak, yurt dışı seyahatleri, konserler ve çeşitli hediyeler elde edebilecekleri belirtildi. Gençler, Gençlik ve Spor Bülteni'nde yer alan programlara katılarak puanlar biriktirebilecekler. İşte diğer ayrıntılar...Ayrıca, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "Esenler Gençlik Günleri" etkinliği de duyuruldu. 19 - 22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlik, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde başlayacak ve gece geç saatlere kadar devam edecek. Konserlerden stantlara, kamplardan buluşmalara kadar birçok etkinliğin yer alacağı Gençlik Günleri'ne Esenlerli gençler davet edildi. Genç Kart uygulaması, İstanbul'da yaşayan gençler arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Bu kart sayesinde gençler, sadece eğlenceli etkinliklere katılmakla kalmayacak, aynı zamanda kazandıkları puanlarla ödüller elde etme ve farklı deneyimler yaşama fırsatı bulacaklar. Esenler Belediyesi'nin düzenlediği Gençlik Günleri ise gençler için dopdolu bir etkinlik programı sunuyor. Gençler, müzik ve eğlence dolu konserlerin yanı sıra çeşitli aktivitelere katılarak keyifli anlar geçirebilecekler. İstanbul'da yaşayan gençler için bu uygulamalar, sosyal etkileşimi artırırken aynı zamanda gençlerin keşfetme ve kendilerini geliştirme imkanlarını da destekliyor. Genç Kart ve Esenler Gençlik Günleri gibi inisiyatifler, gençler arasında büyük bir ilgi ve katılım sağlayarak gençlerin aktif ve dolu dolu bir gençlik dönemi geçirmelerine olanak tanıyor.