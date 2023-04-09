YAŞAM
09 Nisan 2023 - 07:45

İstanbullu vatandaşlara duyuruldu! 9,10,11,12 Nisan tarihlerine dikkat: Dışarı adımınızı atmayın!

İstanbul'da binlerce kişiyi yakından ilgilendiren bir konu var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava durumu verilerini açıkladı. Verileri incelemeden dışarı çıkmayın! İşte 5 günlük hava durumu tahmini...

YAŞAM
09 Nisan 2023 - 07:45
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İstanbullu vatandaşlara duyuruldu! 9,10,11,12 Nisan tarihlerine dikkat: Dışarı adımınızı atmayın!
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İstanbul'da binlerce kişiyi yakından ilgilendiren bir konu var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava durumu verilerini açıkladı. Verileri incelemeden dışarı çıkmayın! İşte 5 günlük hava durumu tahmini... 

Verilere göre, 10 Nisan Pazartesi, 11 Nisan Salı ve 12 Nisan Çarşamba günleri yağışlı geçecek. Bu nedenle bu günlerde dışarı çıkmayı planlayan vatandaşların şemsiye yanlarında bulundurması öneriliyor.



hava durumu

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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