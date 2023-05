İstanbullu vatandaşlara korkutan uyarı! Gece yarısı başlıyor: O ilçeler için duyuruldu

İstanbul elektrik dağıtım şirketi BEDAŞ, bu geceden itibaren çeşitli ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapacağını duyurdu. Kesintiler, iş gücünün güvenliğini sağlamak için bakım ve onarım çalışmaları için gerçekleştirilecek. BEDAŞ, 11 Mayıs 2023'te elektriğin hangi tarihlerde kesileceğini açıkladı. İşte İstanbul'da yaşanan elektrik kesintisinin ilçe ilçe detayları:...11 Mayıs 2023 İstanbul Elektrik Kesintisi NO: 34840018 İstanbul'un ARNAVUTKÖY ilçesinde MERKEZ-HİCRET mah ve ABDULLAH GÜL sk mahallelerinde Kapsamlı TM Bakım Çalışması nedeniyle 09:00:00-11:00:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. NO: 34840040 İstanbul'un ARNAVUTKÖY ilçesinde MERKEZ-BOLLUCA mah, BAKİ, KOCA YUSUF, REZZAN, SEMİHA, YEŞİLBAHÇE sk, HİCRET mah, ABDULLAH GÜL, FEYZA, SERHAT sk ve MAVİGÖL mah, ABDULLAH GÜL, AYSİMA sk mahallelerinde olay yaşanacak. Kapsamlı TM Bakım Çalışması nedeniyle 10:30:00 - 15:00:00 saatleri arasında elektrik kesintisi. NO: 34837792 İstanbul'un AVCILAR ilçesinde MERKEZ-MERKEZ mah, AFACAN, ANADOL, AYDINLIK, BEKÇİ, BURNAZ, CENGİZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ENGİN sk mahallelerinde saat 09:00:00'dan itibaren elektrik kesintisi yaşanacak. 17:00:00 Abone/Şube Bağlantısı nedeniyle. NO: 34839679 İstanbul'un AVCILAR ilçesi MERKEZ-FİRUZKÖY mah, FİRUZKÖY BULVARI, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk ve ÜNİVERSİTE mah, MEKTEP sk mahallelerinde 09:00:00-17:00:00 saatleri arasında Kapsamlı Genel Gider nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Hat Bakım Çalışması. NO: 34840668 İstanbul'un BAĞCILAR ilçesinde MERKEZ-HÜRRİYET mah, 125., 127., 128., 132., 133., 134., ve MALAZGİRT sk mahallelerinde 00:00:00-06:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak: Kapsamlı TM Bakım Çalışması nedeniyle 00:00. NO: 34844552 İstanbul'un BAĞCILAR semtinde MERKEZ-DEMİRKAPI mah, 1651., 1654., MASLAK sk, FATİH mah, 1872., 1873., 1874., 1875., VELİOĞLU sk, GÖZTEPE mah, 2281., 2282 mahalleleri. , 2285., 2286., 2293., 2296., 2299., 2300., 2323., 2328., 2330., 2331., 2336., 2337., 2338., 2339., 2340., 2341., 2342 ., 2343., KARANFİL ve MASLAK sk 09:00:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşayacaktır:NO: 34844676 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, KOSOVA, OZANLAR, SANCAKTAR, TAŞHAN sk bölgelerinde 11/05/2023 10:00:00 – 11/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34844664İSTANBUL SARIYER ilce -PTT EVLERİ mah sk bölgelerinde 11/05/2023 10:00:00 – 11/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34841118İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah MUSTAFA KEMAL, YAVUZLAR sk / GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, DEMİRSOY ÇIKMAZI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KARASİNAN, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, ÜSTÜN, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER, ŞEMSİYE sk / HÜRRİYET mah AYVACIK, AŞICIOĞLU, DİLAVER, KADIKÖY, MAARİF, İSTİKLAL sk / KADIKÖY mah DAVET, KADIKÖY, ŞEHADET sk / KAVAKLI mah İSTİKLAL sk / İSMETPAŞA mah DOBRA sk bölgelerinde 11/05/2023 09:00:00 – 11/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34845324İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah CUMA ÇIKMAZI, FERAH, GAZİ, HIZIR, KARDEŞ ÇIKMAZI, MENZİL, MUAZZİZBEY, OSMANBEY, SARIKAMIŞ, SES, TURGUT REİS, YAPRAK, YILDIRIM, ÇİZGİ, İREM, ŞENEL sk bölgelerinde 11/05/2023 09:00:00 – 11/05/2023 10:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34844697İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah CUMA ÇIKMAZI, GAZİ, KARDEŞ ÇIKMAZI, MUAZZİZBEY, SES, TURGUT REİS, ÇİZGİ, İREM, ŞENEL sk bölgelerinde 11/05/2023 09:00:00 – 11/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34841752İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALTIN, ALTINDAĞ, ATMACA, BAŞKOMUTAN, DERİN, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, SERÇE, TURGUT ÖZAL, TURNA, ZEKİ YÜKSEL sk / CUMHURİYET mah ABI HAYAT, BARIŞ, BEDESTEN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, DOĞRU, HÜRRİYET, PINAR, TANDOĞAN, TOYDEMİR, TURGUT ÖZAL, YAĞIZ, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 11/05/2023 09:30:00 – 11/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34844696İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FATİH ÇANTA mah MİLLET CADDESİ bölgelerinde 11/05/2023 10:00:00 – 11/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34845326İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah CUMA ÇIKMAZI, FERAH, GAZİ, HIZIR, KARDEŞ ÇIKMAZI, MENZİL, MUAZZİZBEY, OSMANBEY, SARIKAMIŞ, SES, TURGUT REİS, YAPRAK, YILDIRIM, ÇİZGİ, İREM, ŞENEL sk bölgelerinde 11/05/2023 15:00:00 – 11/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34840826İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah KESTANELİK sk bölgelerinde 11/05/2023 00:00:00 – 11/05/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34845343İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, GÖNÜL 1, KESKİN KALEM, RESSAMLAR, SALİH TOZAN, ŞAİRLER sk / GÜLBAHAR mah ELİF, EREN 1, OYA, SALİH TOZAN, ÇİÇEKLİ BAHAR sk bölgelerinde 11/05/2023 10:00:00 – 11/05/2023 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34837131İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 157., 158., 159., 159/1., 160., 160/1., 161., 162., 167., 169., 170., 172., 175., 178., 180., 181., 182., 183., 185., 187., 188., 190., 203., ŞEHİT NECATİ ÖZGEL sk bölgelerinde 11/05/2023 10:00:00 – 11/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34841548İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU, KARACABEY sk bölgelerinde 11/05/2023 00:01:00 – 11/05/2023 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34841550İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 11/05/2023 00:01:00 – 11/05/2023 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34841551İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS AYVALIDERE sk bölgelerinde 11/05/2023 00:01:00 – 11/05/2023 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34841552İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS AYVALIDERE, LİTROS YOLU sk bölgelerinde 11/05/2023 00:01:00 – 11/05/2023 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Bahçelievler ilçesi Mahmutbey ve Mahmutbey 19. caddelerde manevra çalışmaları ve iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla 11 Mayıs 2023 tarihinde 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır. Bahçelievler ilçesi Bağcılar, Ceylan, Kaya 3 ve Koç caddelerinde 11 Mayıs 2023 tarihinde saat 10:00-13:00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle ve iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla elektrik kesintisi yaşanacaktır. Başakşehir ilçesinde Yeşil Vadı ve Başak mahallelerinde kapsamlı TM bakım çalışması ve iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla 11 Mayıs 2023 günü saat 12:01 ile 06:01 arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Başakşehir ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde kapsamlı TM bakım çalışması ve iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla 11 Mayıs 2023 günü saat 12:01 ile 06:01 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Başakşehir ilçesi DELTA'da Yamaç Çıkmazı sokaklarında 11 Mayıs 2023 tarihinde saat 10:00-17:00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle ve iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla elektrik kesintisi yaşanacaktır. Beşiktaş ilçesi Muradiye ve Teşvikiye mahallelerinde yatırım/dönüşüm çalışmaları nedeniyle ve iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla 11 Mayıs 2023 tarihinde 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır. Beşiktaş ilçesinde Abdulhakmolla, Arnavutköy Dere, Aygül, Bakkal ve daha birçok caddede 11 Mayıs 2023 tarihinde 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım/ekonomik hayat ve yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. iş sağlığı ve güvenliği.