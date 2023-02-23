İstanbullular bedava toplu taşımaya binecek! 7 gün içerisinde bunu yapan kazanacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELBİM, üç geçiş hediyesi dağıtmak için kampanya duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan BELBİM, Bilgi İşlem Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin iştirakidir. BELBİM Elektronik Para ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. adı altında kurulmuştur. İstanbul ulaşım birimi olan BELBİM, son yıllarda ulaşım sektöründe bir ilke imza atmıştır. Bu konuda pek çok yeniliği beraberinde getiren BELBİM, İstanbulkart ile ilgili yeni bir kampanya başlattı.
İstanbulkart'ı önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi şubelerindeki ödemelerde geçerli kılan BELBİM, daha sonra kartın marketlerde ve dijital alışverişlerde geçerli kılınması için çeşitli önlemler aldı. Zaman zaman kredi
ya da hediye kahve gibi çeşitli avantajlar da hediye eden BELBİM, bu kez İstanbulkart kullanıcılarına pasaport vermek için bir kampanya başlattı.
ALIŞVERİŞ KARŞILIĞINDA ÜÇ GEÇİŞ HEDİYE
BELBİM, İstanbulkart ile yapılan her saniye ve sonraki en az 200 TL'lik ödeme için hediye çeki düzenleneceğini ve insanların dijital İstanbulkart'ına toplam 3 hediye yükleyeceğini duyurdu. BELBİM, bu konuda 28 Şubat 2023 tarihine kadar fiziksel İstanbul kartıyla tek seferlik en az 200 TL'lik alışverişin ardından farklı günlerde her ikinci, üçüncü ve dördüncü 200 TL'lik alışverişte geçişin gösterileceğini vurguladı. Günün sonunda toplu halde kullanıcının İstanbul'un dijital yükleneceği sözünü verdi.
DİJİTAL İSTANBULKART OLMA ŞARTI VAR
Kullanıcıların kampanyadan sadece bir İstanbulkart ile yararlanabileceğini gösteren BELBİM, kampanyanın bazı koşullarını da belirtti. Bu konuda koşullar hakkında da bilgi veren BELBİM, dijital İstanbulkart'a yüklenen ödül için herhangi bir maddi tazminat talep edilemeyeceğini vurguladı. BELBİM, bilet tutarı dijital İstanbulkart'a yüklendiği için kampanyaya katılan kişilerin 3 Mart'a kadar İstanbulkart Mobil'i indirmesi gerektiğine dikkat çekerek BELBİM, dijital İstanbulkart'ı olmayanların da yararlanamayacağını vurguladı. İndirilen ödüllerin kullanımına ilişkin de bilgi veren BELBİM, şu açıklamayı yaptı: 'Kullanıcı, Dijital İstanbulkart'ta yaptığı ödülün indirmesini QR kod transferlerinde kullanabilir. İstanbulkart Mobil ile Marmaray, Otobüs, Metrotobüs, Metro ve Şehir Hatlarında QR kod ile seyahat etmek mümkündür.'