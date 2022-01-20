GÜNDEM
20 Ocak 2022 - 20:00

İstanbullular dikkat! 'İzlanda kışı geliyor'

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yayınlanan verilere göre yarından itibaren hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş bekleniyor. İzlanda'dan gelen alçak basıncın etkisi altına girileceği belirtilen verilerde İstanbul'da hava sıcaklıklarının eksi derecelere kadar düşeceği söyleniyor.

GÜNDEM
20 Ocak 2022 - 20:00
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İstanbullular dikkat! 'İzlanda kışı geliyor'
Kış mevsimin etkisini gösterdiği günlerde yurdun büyük bölümünde yoğun kar yağışları devam ederken yarın saat 10.00'dan itibaren de İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağış ve kar yağışlarının başlayacağı bildirildi.








Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) verilerinde akşam saatlerinden itibaren özellikle Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile taraflarında karla karışık yağmur beklentisinin olduğu aktarılırken gece yarısında itibaren de kent genelinde kuvvetli kar yağışının beklenildiği bildirildi.



AKOM'dan yapılan açıklamada, kent genelinde gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilirken İstanbulluların soğuk hava ve kar yağışları nedeniyle yaşanması öngörülen olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.



Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri de etkili olmasının beklenildiği kar yağışlarının önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği öngörülürken kentin büyük bölümünde buzlanma ve don olaylarının da yaşanabileceği değerlendirildi. 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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