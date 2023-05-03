GÜNDEM
03 Mayıs 2023 - 21:42

İstanbullular dikkat! Megakente gök gürültülü sağanak yağış geliyor..

Meteorolojiden yapılan son açıklamaya göre, bu geceden yarına kadar İstanbul genelinin gök gürültülü sağanak yağışlar etkisinde olması bekleniyor. Marmara bölgesindeki çoğu ili etkisi altına alması beklenen yağışların İstanbul'da da saat 03.00 ile 12.00 arasında beklendiği kaydedildi.

GÜNDEM
03 Mayıs 2023 - 21:42
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İstanbullular dikkat! Megakente gök gürültülü sağanak yağış geliyor..


1'inci Bölge Meteoroloji Servisi İstanbul Bölgesel Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin yaptığı son değerlendirmeye göre, İstanbul ile Marmara bölgesinde bu geceden itibaren yarın sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Marmara bölgesinde bu geceden itibaren başlayacak ve yarın da devam edecek olan gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var.  Çanakkale'nin doğusunda olan yerlerle birlikte Eskişehir'in batısında kalan yerlerin sağanak yağışlara teslim olacağı beilrtilen hava tahmin raporunda Trakya, İstanbul ve Kocaeli'nin yanı sıra Sakarya, Yalova, Bilecik'te de sağanak yağış görüleceği tahmin edildi. Yapışlar ayrıca Bursa ve Balıkesir civarında yerel olarak kuvvetli (21–50 kg/m2) olduğu tahmin ediliyor. İstanbul genelinde ise Perşembe günü 03:00 ile 12:00 saatleri arasında yağmur bekleniyor.



İstanbullular dikkat! Megakente gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteorolojik açıklamalar sağanak yağış alan bölgelerde ani sel ve su baskınlarının dışında yıldırım, ani rüzgar ve kısa süreli fırtınalar gibi olumsuzluk bazı durumlara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

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