GÜNDEM
15 Aralık 2022 - 11:53

İstanbullular dikkat! Meteoroloji kar yağışının geleceği tarihi açıkladı

Meteoroloji'nin yaptığı açıklama İstanbulluları heyecanlandırdı. 18 Aralık'tan itibaren yoğun kar yağışının şehri etkisi altına alacağı öğrenildi.

GÜNDEM
15 Aralık 2022 - 11:53
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İstanbullular dikkat! Meteoroloji kar yağışının geleceği tarihi açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için 18 Aralık başlangıç olmak üzere 4-5 gün süreyle yoğun kar yağışı beklendiğini açıklandı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasına giren Türkiye’de beklenen kar, meterolojinin açıklamasıyla netleşti. Tahminler üzerine 18 Aralık Pazar günü başlaması planlanan kar yağışının 4 ila 5 gün civarı sürmesi beklenirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleriyle, Valilik ve çeşitli kamu kurumlarına detaylı bilgi aktarıldı. Geçtiğimiz yıla oranla daha sert bir kışın bizi beklediği konusunda uyarılarda bulunan uzmanların, vatandaşların şimdiden bu zor döneme hazırlıklı olması tavsiyesinde bulundu. 18 Aralık tarihine özellikle dikkat çeken uzmanların ciddi bir soğuk hava dalgasıyla karşılaşılacağına dair bilimsel veriler olduğunu aktaran meteroloji uzmanları konunun ciddiyetle önemsenmesinin gerekliliğine dikkat çektiler.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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