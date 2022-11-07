İstanbullular dikkat! Meteoroloji sert uyardı, kar fırtınası geliyor! 1995 ve 2006 yağışlarını aratmayacak







İSTANBUL BU GECEDEN İTİBAREN SICAKLARA VEDA EDİYOR







METEOROLOJİDEN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporu yayınlandı. Bu rapor doğrultusunda İstanbul'da hava sıcaklığı 4 ile 8 derece düşecek.İstanbul'da haftalardır devam eden sıcak hava yerini soğuk havaya bırakıyor. Ayrıca mega kentte sürpriz kar yağışı da bekleniyor.Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, İstanbulluları kar yağışına karşı uyardı. Ökten açıklamasında, "Ay ortası ciddi bir sistem ihtimali artıyor. İstanbul'a dahi kar getirme potansiyeli var. Kasım ayında olmaz demeyin. 9 Kasım 1995 ve 4 Kasım 2006'da oldu. En çok etkilenecek yerler Marmara ve Batı Karadeniz olarak gözüküyor. İç bölgelerde de kar yapabilecek." ifadelerini kullandı.