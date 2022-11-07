Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporu yayınlandı. Bu rapor doğrultusunda İstanbul'da hava sıcaklığı 4 ile 8 derece düşecek.
YAŞAM
07 Kasım 2022 - 11:46
İstanbullular dikkat! Meteoroloji sert uyardı, kar fırtınası geliyor! 1995 ve 2006 yağışlarını aratmayacak
İstanbul'da uzun zamandır devam eden sıcak hava yerine soğuklara bırakıyor. Bu geceden itibaren düşecek hava sıcaklıklarının beraberinde kar yağışını da getirmesi bekleniyor. İşte, İstanbul için hava durumu tahmini...
YAŞAM
07 Kasım 2022 - 11:46
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