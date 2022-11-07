YAŞAM
07 Kasım 2022 - 11:46

İstanbullular dikkat! Meteoroloji sert uyardı, kar fırtınası geliyor! 1995 ve 2006 yağışlarını aratmayacak

İstanbul'da uzun zamandır devam eden sıcak hava yerine soğuklara bırakıyor. Bu geceden itibaren düşecek hava sıcaklıklarının beraberinde kar yağışını da getirmesi bekleniyor. İşte, İstanbul için hava durumu tahmini...

YAŞAM
07 Kasım 2022 - 11:46
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İstanbullular dikkat! Meteoroloji sert uyardı, kar fırtınası geliyor! 1995 ve 2006 yağışlarını aratmayacak


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporu yayınlandı. Bu rapor doğrultusunda İstanbul'da hava sıcaklığı 4 ile 8 derece düşecek.

İSTANBUL BU GECEDEN İTİBAREN SICAKLARA VEDA EDİYOR

İstanbul'da haftalardır devam eden sıcak hava yerini soğuk havaya bırakıyor. Ayrıca mega kentte sürpriz kar yağışı da bekleniyor.



 istanbul kar uyarısı

METEOROLOJİDEN KAR UYARISI

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, İstanbulluları kar yağışına karşı uyardı. Ökten açıklamasında, "Ay ortası ciddi bir sistem ihtimali artıyor. İstanbul'a dahi kar getirme potansiyeli var. Kasım ayında olmaz demeyin. 9 Kasım 1995 ve 4 Kasım 2006'da oldu. En çok etkilenecek yerler Marmara ve Batı Karadeniz olarak gözüküyor. İç bölgelerde de kar yapabilecek." ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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