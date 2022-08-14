GÜNDEM
14 Ağustos 2022 - 19:57

İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar!

Meteoroloji ve AKOM tarafından İstanbul için yapılan uyarılarda kent genelinde gece saatlerinde başlaması beklenen sağanak yağışların ertesi gün akşama kadar devam edeceğini ve vatandaşların sağanak yağışlara karşı olumsuz bir durum yaşanmaması için dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

GÜNDEM
14 Ağustos 2022 - 19:57
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İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar!


İstanbul başta olmak üzere çok sayıda il, sıcak havaları geride bırakarak sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından İstanbul için yapılan uyarılarda ise kent genelinde görülecek sağanak yağışların etkisinin ertesi gün akşama kadar devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji 'den elde edilen son verilerde İstanbul'da yarın günün ilk saatleri itibariyle bölgenin kuzeybatısında kalan yerlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülecek. Yağışlar, Marmara'nın güney ve doğusunda kalan yerlerde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli olması beklenirken en çok İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova'nın sağanak yağışlardan etkileneceği bildirildi.



İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar!

Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı

Gece yarısı başlayacak olan ve ertesi gün de etkisini devam ettirecek olan sağanak yağışlardan dolayı peş peşe uyarılar yayınlayan Meteoroloji ve AKOM, olası sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların çok dikkatli ve tedbirli olmaları istendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı olarak faaliyete gösteren AKOM ise elindeki mevcut meteorolojik uydulardan ve aynı zamanda radar verilerinden elde ettiği bilgiler doğrultusunda yağışların yarın sabahın ilk saatlerinde İstanbul'a ulaşmasının beklenildiği aktarıldı.

Gece saat 03.00 sularında başlaması beklenen sağanak yağışların aralıklı ve gök gürültülü sağanak olarak gerçekleşebileceği bilgisinin paylaşıldığı raporda yağışların yarın saat 06.00 itibariyle etkisini arttıracağı ve saat 18.00'e kadar yerel olmak üzere kuvvetli ve gök gürültülü şeklinde devam edebileceği ifade edildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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