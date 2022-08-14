İstanbul başta olmak üzere çok sayıda il, sıcak havaları geride bırakarak sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından İstanbul için yapılan uyarılarda ise kent genelinde görülecek sağanak yağışların etkisinin ertesi gün akşama kadar devam edeceği bildirildi. Meteoroloji 'den elde edilen son verilerde İstanbul'da yarın günün ilk saatleri itibariyle bölgenin kuzeybatısında kalan yerlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülecek. Yağışlar, Marmara'nın güney ve doğusunda kalan yerlerde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli olması beklenirken en çok İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova'nın sağanak yağışlardan etkileneceği bildirildi.
GÜNDEM
14 Ağustos 2022 - 19:57
İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar!
Meteoroloji ve AKOM tarafından İstanbul için yapılan uyarılarda kent genelinde gece saatlerinde başlaması beklenen sağanak yağışların ertesi gün akşama kadar devam edeceğini ve vatandaşların sağanak yağışlara karşı olumsuz bir durum yaşanmaması için dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
GÜNDEM
14 Ağustos 2022 - 19:57