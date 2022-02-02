İstanbullular dikkat! Sağanak yağış kapıda..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahmin raporunda İstanbul geneli için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Avrupa Yakası bölgesinde etkili olan yağışların gün içerisinde il genelinde görüleceği bilgisinin paylaşıldığı raporda, yağışların kuvvetli olarak geleceği ve gece yarısına kadar da devam edeceği belirtildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Avrupa Yakası'nın batı kesimlerinde kalan bölgelerde yapışların karla karışık yağmur şeklinde görüleceğini bildirirken vatandaşlardan kuvvetli sağanak yağış ve karla karışık yağmura karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.
Yetkililerden edinilen son değerlendirmelere göre; şu an İstanbul'da devam eden sağanak yağışların il genelinde etkisini arttırarak 21-50 kg/m2 olmasının beklenildiği, yağışların gece saatlerine doğru da özellikle Avrupa Yakası'nın batı bölgesinde yer alan yerlerde karla karışık yağmur şeklinde yağacağı, yüksekte kalan kesimlerde ise yağışların kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Avrupa Yakası'nın batı kesimlerinde kalan bölgelerde yapışların karla karışık yağmur şeklinde görüleceğini bildirirken vatandaşlardan kuvvetli sağanak yağış ve karla karışık yağmura karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.
Yetkililerden edinilen son değerlendirmelere göre; şu an İstanbul'da devam eden sağanak yağışların il genelinde etkisini arttırarak 21-50 kg/m2 olmasının beklenildiği, yağışların gece saatlerine doğru da özellikle Avrupa Yakası'nın batı bölgesinde yer alan yerlerde karla karışık yağmur şeklinde yağacağı, yüksekte kalan kesimlerde ise yağışların kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.