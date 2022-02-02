GÜNDEM
02 Şubat 2022 - 16:03
Güncelleme: 02 Şubat 2022 - 16:03

İstanbullular dikkat! Sağanak yağış kapıda..

Meteoroloji'den elde edilen son hava durumu tahminlerinde İstanbul'un Avrupa Yakası tarafında başlayan sağanak yağışların gün içerisinde kentin tüm bölgelerinde etkisini arttırarak kuvvetli yağışa dönüşeceği bildirdi.

GÜNDEM
02 Şubat 2022 - 16:03
Güncelleme: 02 Şubat 2022 - 16:03
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İstanbullular dikkat! Sağanak yağış kapıda..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahmin raporunda İstanbul geneli için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Avrupa Yakası bölgesinde etkili olan yağışların gün içerisinde il genelinde görüleceği bilgisinin paylaşıldığı raporda, yağışların kuvvetli olarak geleceği ve gece yarısına kadar da devam edeceği belirtildi.







İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Avrupa Yakası'nın batı kesimlerinde kalan bölgelerde yapışların karla karışık yağmur şeklinde görüleceğini bildirirken vatandaşlardan kuvvetli sağanak yağış ve karla karışık yağmura karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.


Yetkililerden edinilen son değerlendirmelere göre; şu an İstanbul'da devam eden sağanak yağışların il genelinde etkisini arttırarak 21-50 kg/m2 olmasının beklenildiği, yağışların gece saatlerine doğru da özellikle Avrupa Yakası'nın batı bölgesinde yer alan yerlerde karla karışık yağmur şeklinde yağacağı, yüksekte kalan kesimlerde ise yağışların kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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