YAŞAM
25 Nisan 2023 - 14:15

İstanbullular mumları hazırlasın! 19 ilçe bu saatler arasında karanlığa gömülecek

İstanbul'da 24 Nisan Pazartesi günü, kısmi olarak yer yer karanlığa gömülecek. BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.), belirli saatlerde gerçekleşecek elektrik kesintisi konusunda uyarıda bulundu ve 19 ilçede elektrik kesintisinin yaşanacağını duyurdu. İşte kesinti yapılacak ilçeler...

YAŞAM
25 Nisan 2023 - 14:15
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İstanbullular mumları hazırlasın! 19 ilçe bu saatler arasında karanlığa gömülecek


İstanbul'da, 24 Nisan Pazartesi günü BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 39 ilçeden 19 ilçede belirli saatlerde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Şirket, kesintinin hangi ilçelerde ve hangi saatlerde olacağına dair detaylı bilgilendirmelerde bulundu ve vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi. Kesinti süresince İstanbul'da yaşayanlar, alternatif enerji kaynaklarına ve gerekli önlemlere dikkat etmek durumunda kalacaklar. 

İŞTE KESİNTİ YAPILACAK O İLÇELER



AVCILAR: İstanbul Avcılar ilçesi merkezinde bulunan Üniversite mahallesi ve E-5 yanyolunda (Londra Asfaltı) 24/04/2023 tarihinde saat 13:00 ile 16:00 arasında, Abone/Şube Bağlantısı sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Avcılar ilçesi merkezinde bulunan Ambarlı mahallesi ve Orkide sokakta 24/04/2023 tarihinde saat 13:00 ile 16:00 arasında, Abone/Şube Bağlantısı sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR: İstanbul Bağcılar ilçesi merkezinde bulunan Yenigün mahallesi, 604., 614., 615., 616., 619., 623. ve Yıldıztepe mahallesinde bulunan 571., 576., 582., 584., 585., 586., 587., Bağcılar ve Kuyulu sokaklarda 24/04/2023 tarihinde saat 15:00 ile 20:00 arasında, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

DİĞER İLÇELER

İSTANBUListanbul

İSTANBUL

istanbul

istanbul

istanbul

İSTANBUL

İSTANBUL

İSTANBULİSTANBUL

İSTANBULİSTANBUL

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ