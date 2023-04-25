İstanbullular mumları hazırlasın! 19 ilçe bu saatler arasında karanlığa gömülecek













DİĞER İLÇELER





























İstanbul'da, 24 Nisan Pazartesi günü BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 39 ilçeden 19 ilçede belirli saatlerde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Şirket, kesintinin hangi ilçelerde ve hangi saatlerde olacağına dair detaylı bilgilendirmelerde bulundu ve vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi. Kesinti süresince İstanbul'da yaşayanlar, alternatif enerji kaynaklarına ve gerekli önlemlere dikkat etmek durumunda kalacaklar.AVCILAR: İstanbul Avcılar ilçesi merkezinde bulunan Üniversite mahallesi ve E-5 yanyolunda (Londra Asfaltı) 24/04/2023 tarihinde saat 13:00 ile 16:00 arasında, Abone/Şube Bağlantısı sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır. İstanbul Avcılar ilçesi merkezinde bulunan Ambarlı mahallesi ve Orkide sokakta 24/04/2023 tarihinde saat 13:00 ile 16:00 arasında, Abone/Şube Bağlantısı sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAĞCILAR: İstanbul Bağcılar ilçesi merkezinde bulunan Yenigün mahallesi, 604., 614., 615., 616., 619., 623. ve Yıldıztepe mahallesinde bulunan 571., 576., 582., 584., 585., 586., 587., Bağcılar ve Kuyulu sokaklarda 24/04/2023 tarihinde saat 15:00 ile 20:00 arasında, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.