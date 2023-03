İstanbullular o ilçelere taşınıyor! Meğer en güvenli bölge orasıymış: Deprem göçünde flaş gelişme

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından risk altındaki kentlerden göçün başladığı ve bu süreçte TOKİ konutlarına en fazla talebin olduğu belirtiliyor. Özellikle İstanbul'da yaşayanların daha sağlam zeminli bir bölgeye taşınmak istedikleri ifade ediliyor. En çok talep gören bölge ve evler hangileri? Deprem riski daha az olan bölgelere insanlar kuzeye doğru yöneliyorlar ve oralarda yer arayışı içindeler. Öte yandan, İstanbul'dan taşınmak isteyen kişiler, Konya, Ankara, Karadeniz gibi deprem riskinin daha az olduğu bölgelere yöneliyorlar. Ayrıca, artan kiralar ve deprem riski, insanların can güvenliğini de düşündükleri İstanbul gibi bir şehirde yaşamalarını zorlaştırıyor ve taşınma taleplerine sebep oluyor.İstanbul'da Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası, İstanbullular daha sağlam zeminli bir bölgeye taşınmak istiyor. Özellikle Kadıköy, Avcılar, Beylikdüzü, Bağcılar, Sefaköy gibi ilçelerde deprem göçü başladığı belirtiliyor. Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı'ya göre, deprem sonrası depremzedelerin yanı sıra kent içi göç de son haftalarda yoğunlaşmış durumda. İstanbulluların en çok talep gösterdiği bölge ise TOKİ konutları.Marmara Denizi'ne yakın sahil bölgesinde bulunan Zeytinburnu, Bağcılar, Avcılar gibi bölgeler ve Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik gibi bazı yerlerde, şehrin kuzeyine doğru bir talep artışı yaşanıyor. Bu talep, müşterilerin bütçelerine göre farklılık göstermektedir. İstanbul'da özellikle şehrin kuzey bölgelerinde, çok katlı binalardan az katlı binalara ve daha sağlam zemin yapısına sahip yerlere daha yoğun bir hareketlilik gözlemlenmektedir. TOKİ konutlarına ise her zamankinden daha fazla ilgi vardır. Eskiden TOKİ konutlarında oturmak denildiğinde, insanların aklına çevre ve demografik yapıdan ziyade konutların sağlamlığı gelirdi, ancak şimdi TOKİ konutları sağlam yapı olarak görülmektedir. Yapıların kendi içindeki zorluklarından ziyade zeminin sağlamlığı ön plana çıkmaktadır.Son zamanlarda TOKİ konutlarına olan talep artış gösteriyor. Eskiden TOKİ'de oturmak denildiğinde, bu konutların sağlamlığından çok çevre ve demografik yapı akla gelirdi. Ancak artık TOKİ, sağlam yapıları ile biliniyor. Son deprem, sadece yapıların sağlamlığının yeterli olmadığını, aynı zamanda zeminin de benzer şekilde sağlam olması gerektiğini hatırlattı. İstanbul'da da 1999 depremi sonrasında zemin incelemeleri deprem riski faktörüne dahil edilir hale geldi. İstanbul'da hanehalklarının sadece %45'i, 2001 ve sonrası yapılan binalarda yaşıyor. Bu bağlamda, kiralık yerlerin boş kalmayacağı ve belki başka kişiler tarafından doldurulacağı, ancak herkesin mevcut oturdukları yerlerden daha sağlam neresi olabileceğini araştırdığı düşünülebilir. İstanbul'da tercih edilen ilçeler, benzer bölgelerde belki daha yeni bir yapıya, orada bulunamazsa kuzeyde daha farklı bir yapıya talep gösteren yerlerdir. Bu talepler, kiralıkları yukarı doğru hareketlendirmektedir. Anadolu Yakası'nda öne çıkan yerler Çekmeköy, Şile ve Ağva iken, Avrupa Yakası'nda Başakşehir ve Arnavutköy gibi ilçeler tercih ediliyor. Ayrıca, EYT düzenlemesi sonrasında İstanbul'dan bir göç hareketinin farklı illere doğru olabileceği değerlendiriliyor.Tekirdağ ve Kırklareli gibi Trakya Bölgesi'nin kuzeyindeki yerler ile Balıkesir gibi iç kesimlere yönelik yoğunlaşmaların olabileceği belirtiliyor. Ege sahillerinde ise az katlı yapılar tercih edilebilir. Deprem sonrası kira artışlarının yüzde 15 ila 20 arasında arttığı ve kiralık dairelerin neredeyse bulunamadığı ifade ediliyor. Mal sahiplerinin denetim olmaksızın istedikleri rakamlara evlerini kiraya verdiği ve bu durumun fahiş artışlara yol açtığı belirtiliyor. İstanbul'da depremin etkisiyle birlikte insanlar daha güvenli bölgelere taşınma arayışına girdi. Talep genellikle Marmara Denizi'ne yakın bölgelerden, özellikle Zeytinburnu, Bağcılar, Avcılar, Kartal, Pendik gibi yerlerden şehrin kuzeyine doğru yöneliyor. Müşterilerin bütçelerine göre farklılık göstermekle birlikte, çok katlı yapıların yerine az katlı, daha sağlam zeminli yapılar tercih ediliyor. TOKİ konutları da özellikle sağlam yapıları nedeniyle tercih ediliyor. İstanbul'da 1999 depreminden sonra zemin incelemeleri yapılmaya başlandığı için, çoğu hanehalkı 2001 ve sonrası yapılmış binalarda oturuyor. İstanbul'dan göç eden nüfusun Trakya bölgesi, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Şile ve Ağva gibi yerlere doğru yönelebileceği öngörülüyor. Eski ve çok katlı yapıların bulunduğu yerlerde fiyatların düşebileceği, kentsel dönüşüm yapılabilecek yerlerin tercih edilebileceği belirtiliyor. Deprem riski daha az olan bölgelere insanlar kuzeye doğru yöneliyorlar ve oralarda yer arayışı içindeler. Öte yandan, İstanbul'dan taşınmak isteyen kişiler, Konya, Ankara, Karadeniz gibi deprem riskinin daha az olduğu bölgelere yöneliyorlar. Ayrıca, artan kiralar ve deprem riski, insanların can güvenliğini de düşündükleri İstanbul gibi bir şehirde yaşamalarını zorlaştırıyor ve taşınma taleplerine sebep oluyor. Hangi kriterlere bakıldığına gelince, deprem riski ve kira gibi faktörler, insanların taşınma kararlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. İstanbul'da yapı stokunun yüzde 60'ının 1999 depremi öncesinde inşa edildiği de göz önünde bulundurulması gereken bir risk faktörüdür.Son 10 günde İstanbul'dan göçün 20 yılın zirvesine ulaştığı belirtiliyor. Bu durum İstanbul'un demografik yapısını nasıl etkileyecek ve göçler devam edecek mi? Gayrimenkul sektöründeki fiyatlar nasıl etkilenecek? Uzmanlar, birinci riskli bölgedeki gayrimenkullerde stabil seyir ve düşüşler olabileceğini, insanların oralardan uzaklaşmak istediğini ve bu bölgelere talebin azaldığını belirtiyorlar. Ancak, daha sağlam zeminlere sahip olan 2. ve 3. bölgelerde talep artışı olduğu için fiyatların daha da yükselebileceği öngörülüyor. Demografik yapıda da değişikliklerin olacağı belirtilirken, bu değişikliklerin boyutları hakkında kesin bir tahmin yapılamıyor. İnsanlar soğukkanlı olmalı ve öncelikle binalarının risk durumunu tespit ettirmeliler. Binalarda yapı tespiti yapılmalı ve gerekiyorsa güçlendirme veya kentsel dönüşüm yapılmalıdır. Panik havasında alınan kararların doğru olmayacağı ve gereksiz fiyat artışlarına yol açabileceği de vurgulanmaktadır. İnsanların soğukkanlı olmaları, binalarının riskli olup olmadığını tespit ettirip ona göre hareket etmeleri gerekmektedir.