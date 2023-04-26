GÜNDEM
26 Nisan 2023 - 18:28

İstanbullular önleminizi alın! Vali Yerlikaya saat verdi: Dikkat, kuvvetli sağanak yağış geliyor!

İstanbul Valisi Ali Yelikaya sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şiddetli yağış uyarısında bulunurken, meteorolojiden yapılan açıklamanın içeriğinde İstanbul'da yağışların etkisini artırma zamanının geldiği bildirildi.

GÜNDEM
26 Nisan 2023 - 18:28
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İstanbullular önleminizi alın! Vali Yerlikaya saat verdi: Dikkat, kuvvetli sağanak yağış geliyor!
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Batı Marmara, Ege kıyıları, Batı Akdeniz ve çevre illerde Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak'ta yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor, meteorolojik açıklamalar sel, sel gibi olumsuz etkilere karşı uyarıda bulundu.

İstanbullular önleminizi alın! Vali Yerlikaya saat verdi Dikkat, kuvvetli sağanak yağış geliyor!

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ



İstanbul'da öğle saatleri itibariyle aralıklı sağanak yağışlarla birlikte gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği bildirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajla ise şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Yerlikaya mesajında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre bu geceden Perşembe akşamına kadar şehrimizde sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli olun." ifadelerine yer verdi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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