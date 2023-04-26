İstanbullular önleminizi alın! Vali Yerlikaya saat verdi: Dikkat, kuvvetli sağanak yağış geliyor!







İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ







Batı Marmara, Ege kıyıları, Batı Akdeniz ve çevre illerde Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak'ta yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor, meteorolojik açıklamalar sel, sel gibi olumsuz etkilere karşı uyarıda bulundu.İstanbul'da öğle saatleri itibariyle aralıklı sağanak yağışlarla birlikte gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği bildirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajla ise şiddetli yağış uyarısında bulundu. Yerlikaya mesajında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre bu geceden Perşembe akşamına kadar şehrimizde sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli olun." ifadelerine yer verdi.