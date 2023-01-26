İstanbullular yaşadı! 50 TL İstanbulkart bakiyesi yüklenecek: Sadece bunu yapmak gerekiyor

Türkiye'nin öncü bankalarından biri olan Akbank, İstanbulkart sahipleri için bir kampanya hazırladı. İstanbulkart bakiyesinin doldurulması halinde size chip olarak 50 TL hediye edilecek. Kampanyaya katılım gösterdikten sonra İstanbulkart bakiyenize 100 TL ve üzeri para yatırarak 50 TL chip para kazanma şansınız olacak.
KAMPANYA KOŞULLARI
Kampanyaya katılım Akbank Mobil uygulamasından yapılmaktadır. İstanbulkart'tan 100 TL yükleyerek 50'nin üzerinde chip ve kredi kazanabilirsiniz. Son başvuru tarihi 25 Aralık 2022'dir. Kampanya öncesinde belirtilen otomatik fiyatlandırma ve bakiye fiyatları kampanyaya dahil edilmemiştir. Kampanyalar tamamen müşteri odaklıdır. Müşteriler orijinal kartlarını kullanarak kampanyalarda 50 TL'ye kadar nakit para kazanabilirler. Kampanya koşullarına uymanız durumunda yüklenen chip kartınızdan nakit olarak tahsil edilecektir. İptal ve iade işlemlerinde yaratılan ve toplanan token fonlar kişilere iade edilir. Bahşiş parası kullanırsanız, ilgili tutar faturanızdan düşülür. Şubat ayının üçüncü haftasına kadar geçerli olacak kampanya koşullarında geçerli olan tüm müşterilerin fişleri geçerli kartlara yüklenecektir. Müşterilerin kazandıkları chip paraları alabilmeleri için Akbank banka kartı veya Akbank kredi kartı ile aktif olarak ödeme yapmaları gerekmektedir. Axess ve Wings kredi ve banka kartları kampanya kapsamında değildir. Ayrıca bu kampanyaya sanal kartlar dahil değildir.