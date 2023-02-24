İstanbullulara duyuruldu! 2000 sonrası binalar için karar çıktı: Ekrem İmamoğlu açıkladı!











Yeni 'Hızlı Tarama' Yöntemi Tanıtıldı





İBB Halkı Katılıma Davet Ediyor







İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2000 yılından sonra inşa edilen binalar için yeni bir karar açıkladı. İmamoğlu son sosyal medya paylaşımında, İstanbul Belediyesi'nin ücretsiz bina tespit denetimlerinin daha önce 1999 öncesi binaları kapsadığını, ancak sistemin değiştiğini ve artık 2000 yılından sonra inşa edilen binalar için de başvuruların kabul edildiğini belirtti. Bu adım, özellikle Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından son haftalarda kritik hale gelen depreme dayanıklılık testini teşvik etmek için atılıyor.Yeni karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "hızlı tarama" yönteminin artık 2000 sonrası binaları da kapsadığı anlamına geliyor. İmamoğlu, 2000 yılından önce inşa edilmiş binaların öncelikli olacağını ve İBB ekiplerinin ilk olarak bunları inceleyeceğini vurguluyor. "2000 yılından önce yapılmış binalara öncelik vererek binalarınızı inceleyeceğiz" dedi.İmamoğlu ayrıca daha fazla insanın bu girişimde yer alması için çağrıda bulundu. Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbullulardan binaların dayanıklılıklarını değerlendirmek üzere taranması için izin istedi. 1999 yılından önce inşa edilen 107.000 binadan şimdiye kadar sadece 29.000'i tarandı. İmamoğlu, gerçek resmi görmeleri ve birlikte çözüm bulmaları gerektiğini söylüyor.İstanbul Belediyesi'nin raporuna göre binalar beş farklı risk kategorisine ayrıldı. A sınıfı binalar 100 ve üzeri puana sahip ve düşük riskli olarak kabul ediliyor. E sınıfı binalar ise 0-25 arasında bir puana sahip ve çok yüksek riskli olarak değerlendiriliyor. İstanbul Belediyesi'nin hızlı tarama yöntemi, bu binaları değerlendirmek ve buna göre sınıflandırmak için tasarlandı.