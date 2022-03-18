YAŞAM
18 Mart 2022 - 17:22

İstanbullulara kar uyarısı! Akşam saatlerinde bastıracak

Yetkililer, İstanbul'da beklenen kar yağışının 18.00-24.00 saatleri arasında kuvvetli bir şekilde beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

YAŞAM
18 Mart 2022 - 17:22
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İstanbullulara kar uyarısı! Akşam saatlerinde bastıracak
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre akşam saatlerinde 18.00-24.00 saatleri arasında kuvvetli kar sağanağı beklendiği açıklandı. Kuvvetli kar yağışına karşı uyarılarda bulunan yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini, dışarıda olanların evlerine dönmesi ve toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi konusunda vatandaşlar uyarıldı.




İstanbul'da motokurye ve scooter'a kar yasağı



Beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 17.30'dan sonra bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter'ların kullanılmayacağını bildirildi. 
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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