İstanbullulara kar uyarısı! Akşam saatlerinde bastıracak













Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre akşam saatlerinde 18.00-24.00 saatleri arasında kuvvetli kar sağanağı beklendiği açıklandı. Kuvvetli kar yağışına karşı uyarılarda bulunan yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini, dışarıda olanların evlerine dönmesi ve toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi konusunda vatandaşlar uyarıldı.İstanbul'da motokurye ve scooter'a kar yasağıBeklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 17.30'dan sonra bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter'ların kullanılmayacağını bildirildi.