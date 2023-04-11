İstanbullulara müjde! Yılların efsanesi geri dönüyor: Belediyeden büyük yenilik!







MAHİR POLAT AÇIKLAMA YAPTI











İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi Beyoğlu Sineması'nın bu yıl içerisinde yeniden açılacağını duyurdu. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan ve ekonomik zorluklar nedeniyle kapanmak zorunda kalan Beyoğlu Sineması, sinemaseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bir gelişmeydi. İşte MahirPolat'ın paylaşımı... Mahir Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyoğlu Sineması'nın yeniden açılacağı müjdesini vererek İstanbullularla paylaştı. Bu haberle birlikte, sinemaseverlerin bayram ettiğini söylemek yanlış olmaz.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tarihi Beyoğlu Sineması'nın yeniden hizmete başlayacağı müjdesini verdi. Beyoğlu Sineması'nın yeniden açılacak olması, sinemaseverler tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Tarihi mekanların korunması ve kültürel mirasımızın yaşatılması konusunda yapılan bu önemli adımın devamının gelmesi umuluyor.