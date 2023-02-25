İstanbulluları deprem endişesi sardı! Herkes akın akın o ilçelere gidiyor: En sağlam evler orada!













yaşanan depremin ardından deprem uzmanlarının İstanbul için yaptığı peş peşe uyarılar, vatandaşların sağlam ev arayışına yönelmesine neden oldu. Depremde binlerce kişinin hayatını kaybetmesi ve 11 ilde yıkımların yaşanması, deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerdeki konutların değer kaybetmesine neden oldu. Bu nedenle vatandaşlar, daha az riskli bölgelere taşınmak için harekete geçti ve yeni binalara talep arttı. Ancak, bazı vatandaşlar şehir dışına çıkma kararı alırken, bazıları da akrabalarının yanına yerleşmeyi tercih ediyor.da bu süreçte depremzedelere yardımcı olmaları gerektiği vurgulanıyor., İstanbul'da kiralık dairelere olan talebin arttığını, ancak satılık dairelere olan talebin biraz daha azaldığını belirtti. Başaran, vatandaşların yeni binalara talep gösterdiğini söyleyerek, 1999 depremi öncesi yapılan konutlara olan ilginin azaldığını ifade etti. Bunun yerine vatandaşların, deprem riski daha az olan bölgelere göç etmeye başladıklarını dile getirdi.Başaran'a göre, daha az riskli bölgelerde oturanlar, evlerini satarak daha az riskli bölgelere gitmek istiyorlar. Bazı vatandaşlar ise şehir dışına çıkarak, deprem riskinin daha az olduğu yerlerde yaşamayı tercih ediyorlar. Başakşehir, Kayaşehir ve Arnavutköy gibi bölgelerde daha çok talep olduğunu söyleyen Başaran, deprem bölgesinden İstanbul'a gelenlerin genellikle akrabalarının yanına yerleştiklerini belirtti.Başaran, daire sahiplerinin depremzedelere yardımcı olmaları gerektiğini ifade ederek, fiyatları yükseltmemeleri veya daha uygun fiyatlarla dairelerini vermeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca Başaran, emlakçıların da ellerinden geleni yapmaları gerektiğini dile getirdi. Eski binaların deprem testlerinin yapılması gerektiğini ve 1999 sonrası yapılan binalara taşınmak gerektiğini vurgulayan Başaran, radye temeli olan binaların tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Başaran'a göre, İstanbul'da hem kiralık hem de satılık daire fiyatları sabit kalmaktadır. Örneğin, Bahçelievler bölgesinde 2+1 kiralık dairelerin fiyatları 7 bin ile 9 bin lira arasında değişiyor. Sıfır binalarda ise bu fiyatlar biraz daha yüksek, 12-13 bin lira civarında seyrediyor. Satılık dairelerde ise ortalama 2 milyon lira civarında fiyatlar görülmektedir.