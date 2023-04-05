TEKNOLOJİ
05 Nisan 2023 - 17:39

İstanbulluların taksi çilesi sona eriyor! Dijital uygulama 'TAKSİ-M' hayata geçirildi..

İstanbul'un taksi çağırma uygulaması "TAKSİ-M" yayınlandı. Yeni uygulama ile yolcular istedikleri zaman tüm güzergah bilgilerini belirtebilmekte, kaybolan eşyalar TAKSİ-M uygulamasında hızlı bir şekilde bulunabilmektedir. Yolcular ayrıca gidecekleri yerleri uygulamaya girerek taksi ücretlerini önceden görebilirler.

TEKNOLOJİ
05 Nisan 2023 - 17:39
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İstanbulluların taksi çilesi sona eriyor! Dijital uygulama 'TAKSİ-M' hayata geçirildi..


Milyonlarca İstanbullu'nun en büyük sorunlarından biri olan 'taksi sorununa' çözüm için bir çalışma başlatan İstanbul Taksiciler Odası (ITEO), yeni taksi çağırma uygulaması olan 'TAKSI-M'i duyurdu. Müşterilerine yenilikçi özellikler sunan uygulama, İstanbul taksi yolcularının deneyimini hem daha kolay hale getiriyor hem de güvenli ve keyifli bir seyahat sağlıyor. Kullanımı çok kolay olan platform, yolcuların taksi çevirip kredi kartıyla ödeme yapmasına da olanak tanıyor.

TAKSİMETRE ÜCRETİ ÖNCEDEN GÖRÜLECEK

İTEO Başkanı Eyüp Aksu, yolcuların gidecekleri yerde aplikasyona girerek sayaç ücretini önceden kontrol edebileceklerini açıkladı. Aksu, uygulamanın taksicilere puan verme özelliğinin de olduğunu açıkladı. Bu sayede yolcular daha yüksek puana sahip sürücülerle seyahat edebilirler çünkü daha yüksek puana sahip sürücüler aramaları önce alabilir.



Amaçlarının hem sürücü verimliliğini artırmak hem de yolcular için daha güvenli yolculuk olmasını sağlamak olduğunu belirtem Eyüp Aksu, "Uygulamadan sarı, turkuaz ve siyah renkli lüks taksilere ulaşabilirsiniz. Yolcular gidecekleri adresleri belirterek rahat bir yolculuk gerçekleştirebilirler. .Üstelik TAKSİ-M bu uygulama ile yolcunun yönüne göre Anadolu ya da Avrupa yakasındaki taksiler arasından en uygun taksi ile birleştirilir. Müşteri isteklerine gönderilir, böylece enerji ve kaynak tasarrufu sağlanır. Bu da taksi ekosisteminin genel verimliliğini artırmaya yardımcı olurken çevre dostu ulaşım modeli benimsenmiş oluyor." dedi.

CEP TELEFONUNA İNDİRİLİYOR

TAKSİM uygulaması bugünden itibaren Android ve IOS işletim sistemi yüklü olan tüm akıllı telefonlar için mobil uygulama marketinden indirilebilir.

Yerli ve milli olarak geliştirilen uygulamaların odak noktası Ceylantepe'deki ITEO binasında yer almaktadır.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ