İstanbulluların taksi çilesi sona eriyor! Dijital uygulama 'TAKSİ-M' hayata geçirildi..

Milyonlarca İstanbullu'nun en büyük sorunlarından biri olan 'taksi sorununa' çözüm için bir çalışma başlatan İstanbul Taksiciler Odası (ITEO), yeni taksi çağırma uygulaması olan 'TAKSI-M'i duyurdu. Müşterilerine yenilikçi özellikler sunan uygulama, İstanbul taksi yolcularının deneyimini hem daha kolay hale getiriyor hem de güvenli ve keyifli bir seyahat sağlıyor. Kullanımı çok kolay olan platform, yolcuların taksi çevirip kredi kartıyla ödeme yapmasına da olanak tanıyor.
TAKSİMETRE ÜCRETİ ÖNCEDEN GÖRÜLECEKİTEO Başkanı Eyüp Aksu, yolcuların gidecekleri yerde aplikasyona girerek sayaç ücretini önceden kontrol edebileceklerini açıkladı. Aksu, uygulamanın taksicilere puan verme özelliğinin de olduğunu açıkladı. Bu sayede yolcular daha yüksek puana sahip sürücülerle seyahat edebilirler çünkü daha yüksek puana sahip sürücüler aramaları önce alabilir.
Amaçlarının hem sürücü verimliliğini artırmak hem de yolcular için daha güvenli yolculuk olmasını sağlamak olduğunu belirtem Eyüp Aksu, "Uygulamadan sarı, turkuaz ve siyah renkli lüks taksilere ulaşabilirsiniz. Yolcular gidecekleri adresleri belirterek rahat bir yolculuk gerçekleştirebilirler. .Üstelik TAKSİ-M bu uygulama ile yolcunun yönüne göre Anadolu ya da Avrupa yakasındaki taksiler arasından en uygun taksi ile birleştirilir. Müşteri isteklerine gönderilir, böylece enerji ve kaynak tasarrufu sağlanır. Bu da taksi ekosisteminin genel verimliliğini artırmaya yardımcı olurken çevre dostu ulaşım modeli benimsenmiş oluyor." dedi.