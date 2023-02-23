İstanbulluların uykularını kaçıran gerçek! Celal Şengör açıkladı: Büyüklüğü bu kadar olacak!







HATAY'DA YENİ BİR DEPREM YAŞANDI







Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan deprem felaketi sonrasında en çok etkilenen illerden biri de Hatay olmuştu. 20 Şubat akşamı Hatay'da yeni bir deprem daha yaşandı. Uzman isimler artçı sarsıntılar ile ilgili açıklamalarına devam ederken İstanbul depremi ile ilgili de araştırmalar hız kazandı. Peki Hatay'da yaşanan deprem ile ilgili neler söylendi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem felaketinden sonra en çok yıkım yaşayan illerden biri de Hatay oldu. Hatay'da çalışmalar devam ederken 20 Şubat akşamı Hatay merkezli 6.4'lük bir deprem daha yaşandı. Gelen bilgilere göre yaşanan yeni depremde 8 kişi hayatını kaybetti ve 294 kişi yaralandı. Depremin ilk gününden itibaren yaşanan binlerce artçı sarsıntı devam ederken uzman isimler depremlerin diğer fayları etkileyebileceğini ve önlem alınması gerektiğini söylüyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası en çok merak edilen konulardan biri de büyük İstanbul depremi ile ilgili oldu.İstanbul'da olan binalar, binaların fazlalığı gibi birçok konu insanların ne yapacakları konusunda endişe yaşamasına sebep oluyor. Prof. Dr. Celal Şengör deprem ile ilgili ilk günden itibaren uyarı ve açıklamalarına devam ediyor. Şengör, Marmara bölgesinde en az 7 şiddetinde bir deprem beklediğini söyledi. Şengör, Yeşilköy ve Tuzla'da hissedilecek büyüklüğün 9 olduğunu söyledi. Deprem büyüklüğü 9 olmasa da bazı bölgelerde bu şiddetle hissedileceğini belirten Şengör, Adalar'da evlerin sağlam olduğunu ama fayın oranın dibinde bulunduğunu, tsunami tehlikesi olmadığını ve şiddetli şekilde sallanacağını söyledi. Şengör, yapılan açıklamalar kapsamında İstanbul depreminin 2 dakika süreceğini düşündüklerini, Beykoz, Anadolu Hisarı, Bebek gibi yerlerin sağlam olduğunu ama Beşiktaş için garanti verilemeyeceğini, sahil kısımlarından uzak durulması gerektiğini, Topkapı Sarayı'nın tehlikeli bir yerde olduğunu ve deniz seviyesinde yükselme yaşanabileceğini belirtti. Aynı zamanda uzman isimler İstanbul depremi için olabilecek depremin 7 şiddetinde olmasını bekliyor.