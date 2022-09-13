GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 13:40

İstanbulluların yüzünü güldürecek haber geldi! Artık ulaşım daha kolay bir hale gelecek! İstanbul havalimanlarına ulaşım kolaylaşıyor! İşte o tarihler verildi

İstanbullular artık daha rahat ulaşım sağlayacaklar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde yapılan çalışmalar ile Pendik – Sabiha Gökçen Havalimanında çalışmalar sona erdi. İşte herkesin merakla beklediği gelişmeler…

GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 13:40
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İstanbulluların yüzünü güldürecek haber geldi! Artık ulaşım daha kolay bir hale gelecek! İstanbul havalimanlarına ulaşım kolaylaşıyor! İşte o tarihler verildi


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbulluları sevindiren haberi duyurdu. Pendik – Sabiha Gökçen Havalimanı metro çalışmaları tamamlandı. Bakan Karaismailoğlu Metro hattında yapılan test sürüşüne katıldı. Çalışmaları tamamlanan metro istasyonunda test sürüşü Kurtköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonu arasında gerçekleşti. İşte herkesin merakla beklediği gelişmeler…

Sabah Gökçen Havalimanı metrosu açıldı

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda çalışmalar tamamlandı. Çalışması tamamlanan metro istasyonu için Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonunda basın açıklamasında bulunan Adil Karaismailoğlu çalışmalar hakkındaki detayları paylaştı. Bakan Karaismailoğlu, dünyanın krizle boğuştuğu bu dönemde Türkiye'nin dört bir yanında 5000 adet şantiyede 700 bine yakın çalışma arkadaşı ile birlikte Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için emek verdiğini dile getirdi.



Yatırımların artarak devam ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, önemli bir yatırımın son aşamasına gelindiğini vurguladı. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu için bütün işlemlerin tamamlandığını söyleyen Karaismailoğlu, test sürüşünde tamamlandığını açıkladı. Karaismailoğlu, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından ilerleyen günlerde ekim ayı içerisinde Kadıköy-Kartal metro hattının devam ettirilerek Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar ulaşım konforunun sağlanacağını aktardı.

İstanbul Metro hattı

Adil Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı için yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi:

“75 milyon metrekarelik, ekonomik değeri sıfır şeklinde bir alanda, devletin kasasından 1 kuruş dahi çıkmadan 10 milyar avroluk bir yatırım ile bugün 200 bin kişinin istihdam edildiği ve günlük olarak 230 bin yolcuya ev sahipliği yapan, günlük olarak bin 400 tane uçağın iniş kalkışına ev sahipliği yapan dünyanın örnek verilen gıpta ile bakılan projelerinden bir tanesi haline geldi. Devletimizin kasasından da bir kuruş harcamadığımız durumda işletme süresi boyunca da devletimize tam tamına 26 milyar avroluk gelir sağlayacak"

Ekim ayı yeni çalışmaları da beraberinde getirecek

Adil Karaismailoğlu, ilerleyen günlerde önemli çalışmaların hizmete sunulacağını aktarırken İstanbul'da yapımı devam eden ve bakanlık tarafından çalışmaları sürdürülen 7 tane metro hattının bulunduğunu dile getirdi. İstanbul'da işletilen 260 metrekarelik metro hattının 2019 senesinde açıldığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, 2022 senesi içerisinde ekim ayı itibarıyla her ay yeni bir metro hattının açılacağının altını çizdi. Adil Karaismailoğlu, diğer 4 metro hattının da 2023 senesinde hizmete açılacağını aktardı.

İstanbullular seviniyor

Kasım ayında hizmete açılacak

Istanbulluların ulaşımını kolaylaştıracak yeni çalışmalar devam ederken kasım ayı içerisinde de yeni açılışların olacağı bildirildi. Kasım ayına gelindiğinde Kağıthane - İstanbul Havalimanı ve arada yer alan Kemerburgaz, Göktürk, Eyüp bağlantılarının da İstanbul Havalimanı'na yapılacağı açıklamaları yapıldı. 

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
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