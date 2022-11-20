İstanbulspor'dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı N'Sakala'ya imza attırmaya çok yaklaştılar













Duhan giderse N'Sakala gelecek

Spor Toto Süper Lig'e bu sezon yükselen İstanbulspor, hayal ettiği gibi bir sezon şu zamana kadar geçiremedi.Sezona ilk olarak Süper Lig'e kulübü çıkaran Osman Zeki Korkmaz yönetiminde başlayan İstanbulspor, ardından alınan kötü sonuçların ardından yollarını ayırarak, teknik direktörlük koltuğunu Fatih Tekke'ye emanet etmişti.İstanbulspor'da genç futbolcu Duhan Aksu sezon başından bu yana iyi bir performans sergilerken, Ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşulmaya başlanmıştı.Sarı siyahlı ekipte Duhan Aksu'nun başka bir takıma transfer olabilme ihtimaline karşı ise yönetim B planını belirledi. Son olarak Beşiktaş'ta forma giymesinin ardından yaşadığı problemlerin ardından siyah beyazlı ekipten ayrılan Kongolu futbolcu Fabrice N'Sakala ile bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkan İstanbulspor yönetiminin prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. İstanbulspor'un Ocak ayındaki ara transfer döneminde Duhan Aksu'nun takımdan ayrılması durumunda eski Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor.