İstanbulspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri







İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ







Spor Toto Süper Lig heyecanı tüm hızıyla devam ederken Fenerbahçe'nin bu haftaki maçı dengeleri değiştirecek mi sorusuna ise yanıt aranmaktadır. İnternet arama motoru üzerinden İstanbulspor Fenerbahçe maçı sıklıkla aratılırken ne zaman ve saat kaçta olduğu merak edilmektedir. İstanbulspor Fenerbahçe maçı hakkında merak edilenler haberimizdeAtatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olan İstanbulspor Fenerbahçe maçını yönetecek hakemin Mustafa Kürşad Filiz olacağı beli oldu. 30 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleşecek müsabaka saat 20.00'da oynanırken karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacaktır.Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehremic, Ali Yaşar, Melih, Cajic, Muammer, Ethemi, Topalli, Emir KaanAltay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Emre Mor, İrfan Can, Valencia, Batshuayi