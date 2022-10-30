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30 Ekim 2022 - 17:29

İstanbulspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 12.haftasında oynanacak olan İstanbulspor ve Fenerbahçe maçı taraftarların gündeminde yer alırken müsabakanın heyecanı etkisini göstermeye başladı. İstanbulspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, İstanbulspor fenerbahçe muhtemel 11'leri haberimizde

SPOR
30 Ekim 2022 - 17:29
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İstanbulspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri


Spor Toto Süper Lig heyecanı tüm hızıyla devam ederken Fenerbahçe'nin bu haftaki maçı dengeleri değiştirecek mi sorusuna ise yanıt aranmaktadır. İnternet arama motoru üzerinden İstanbulspor Fenerbahçe maçı sıklıkla aratılırken ne zaman ve saat kaçta olduğu merak edilmektedir. İstanbulspor Fenerbahçe maçı hakkında merak edilenler haberimizde

İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olan İstanbulspor Fenerbahçe maçını yönetecek hakemin Mustafa Kürşad Filiz olacağı beli oldu. 30 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleşecek müsabaka saat 20.00'da oynanırken karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacaktır.

İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ



İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehremic, Ali Yaşar, Melih, Cajic, Muammer, Ethemi, Topalli, Emir Kaan

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Emre Mor, İrfan Can, Valencia, Batshuayi 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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