İstanbulspor maçında cezalı duruma düşen Lucas Torreira için karar verildi. Galatasaray ceza vermeyecek

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u 15. ve 37. dakikalarda Bafetimbi Gomis'in attığı gollerle 2-1 mağlup etmişti. İstanbulspor'un tek golü ise 82. dakikada Mehmet Yeşil'in kafa vuruşuyla geldi.
Bu galibiyet ile ligde uzun sürenin ardından liderlik koltuğuna oturan Galatasaray ligin 16. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkacak.
Okan Hoca çok sinirlenmişti
Maçın 89. dakikasında Okan Buruk tarafından değiştirilen Uruguaylı orta saha kenara gelirken hakem Abdülkadir Bitigen tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.
Gördüğü bu sarı kart ile takımını Sivas deplasmanında yalnız bırakacak olan Lucas Torreira'ya Teknik Direktör Okan Buruk'tan büyük tepki gelmişti.