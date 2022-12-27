SPOR
27 Aralık 2022 - 14:34

İstanbulspor maçında cezalı duruma düşen Lucas Torreira için karar verildi. Galatasaray ceza vermeyecek

Galatasaray'ın İstanbulspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta 89. dakikada oyundan çıkarken sarı kart gören Lucas Torreira, Teknik Direktör Okan Buruk'un tepkisini çekmişti. Sarı kırmızılı kulübün Torreira hakkında aldığı karar belli oldu. Yıldız isme ceza verilmeyecek.

SPOR
27 Aralık 2022 - 14:34
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İstanbulspor maçında cezalı duruma düşen Lucas Torreira için karar verildi. Galatasaray ceza vermeyecek


Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u 15. ve 37. dakikalarda Bafetimbi Gomis'in attığı gollerle 2-1 mağlup etmişti. İstanbulspor'un tek golü ise 82. dakikada Mehmet Yeşil'in kafa vuruşuyla geldi.

Bu galibiyet ile ligde uzun sürenin ardından liderlik koltuğuna oturan Galatasaray ligin 16. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkacak.

Okan Hoca çok sinirlenmişti



Maçın 89. dakikasında Okan Buruk tarafından değiştirilen Uruguaylı orta saha kenara gelirken hakem Abdülkadir Bitigen tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

lucas torreira istanbulspor galatasaray

Gördüğü bu sarı kart ile takımını Sivas deplasmanında yalnız bırakacak olan Lucas Torreira'ya Teknik Direktör Okan Buruk'tan büyük tepki gelmişti.

Torreira'ya Cimbom ceza vermeyecek

Oyundan çıkarken sarı kart gören Lucas Torreira, Okan Buruk kadar yönetiminde tepkisini çekti.

Uruguaylı oyuncuya ceza verilmesi gündeme gelirken böyle bir cezanın kazanılan havayı bozacağı düşüncesi sebebiyle Lucas Torreira'ya ceza verilmeyeceği öğrenildi.

Sosyal medyadan açıkladı!

Gördüğü sarı kart sebebiyle taraftarlar tarafından tepki gösterilen Lucas Torrerira durum ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gördüğü kart için üzgün olduğunu belirten deneyimli orta saha, Noel Baba'nın kendisine aptalca bir sarı kart hediye ettiğini de belirtti.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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