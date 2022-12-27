İstanbulspor maçında cezalı duruma düşen Lucas Torreira için karar verildi. Galatasaray ceza vermeyecek







Okan Hoca çok sinirlenmişti







Torreira'ya Cimbom ceza vermeyecek

Sosyal medyadan açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u 15. ve 37. dakikalarda Bafetimbi Gomis'in attığı gollerle 2-1 mağlup etmişti. İstanbulspor'un tek golü ise 82. dakikada Mehmet Yeşil'in kafa vuruşuyla geldi.Bu galibiyet ile ligde uzun sürenin ardından liderlik koltuğuna oturan Galatasaray ligin 16. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkacak.Maçın 89. dakikasında Okan Buruk tarafından değiştirilen Uruguaylı orta saha kenara gelirken hakem Abdülkadir Bitigen tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.Gördüğü bu sarı kart ile takımını Sivas deplasmanında yalnız bırakacak olan Lucas Torreira'ya Teknik Direktör Okan Buruk'tan büyük tepki gelmişti.Oyundan çıkarken sarı kart gören Lucas Torreira, Okan Buruk kadar yönetiminde tepkisini çekti. Uruguaylı oyuncuya ceza verilmesi gündeme gelirken böyle bir cezanın kazanılan havayı bozacağı düşüncesi sebebiyle Lucas Torreira'ya ceza verilmeyeceği öğrenildi.Gördüğü sarı kart sebebiyle taraftarlar tarafından tepki gösterilen Lucas Torrerira durum ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gördüğü kart için üzgün olduğunu belirten deneyimli orta saha, Noel Baba'nın kendisine aptalca bir sarı kart hediye ettiğini de belirtti.