İstanbulspor - Trabzonspor maçı canlı izle - beIN Sports 1 HD İstanbul TS maçı canlı şifresiz izle







İstanbulspor Trabzonspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanal Yayınlayacak?







Trabzonspor Abdullah Avcı ile Yoluna Devam Ediyor

En Son 2004-05 Sezonunda Karşılaştılar

Trabzonspor 4 Eksikle Sahaya Çıkacak

Hakemler Belli Oldu

İstanbulspor Trabzonspor Muhtemel İlk 11’ler

Süper Lig heyecanı başlıyor. İstanbulspor ile Trabzonspor ligin ilk maçında karşı karşıya geliyor. Maça dair tüm detaylar futbol tutkunları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…Ligin ilk mücadelesinde İstanbulspor Trabzonspor’u kendi evinde ağırlıyor. Lige yeni yükselen İstanbulspor’un ilk karşılaşması bugün saat 21:00’de Trabzonspor ile olacak. Trabzonspor geçen sezonu şampiyon tamamlayarak 7. Şampiyonluğunu sırtlamıştı. 17 senenin ardından tekrar lige yükselmeyi başaran İstanbulspor’da tek hedef 3 puan alarak ligde pozitif başlamak. İstanbulspor Trabzonspor karşılaşması Beın Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.Trabzonspor, geçtiğimiz sezon takımı şampiyon yapan Avcı ile yollarına devam etme kararı almıştı. Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla taçlandıran Abdullah Avcı, yeni sezonda şampiyon takımın başında kalmaya karar vermişti. 2022-23 sezonunda takımda iyileştirmeler yapan Avcı, takımıyla İstanbulspor karşılaşmasında ligin açılışını yapacak.İstanbulspor ile Trabzonspor en son 2004-05 sezonunda karşı karşıya gelmişti. İstanbulspor, Karadeniz ekibiyle oynadığı son yedi karşılaşmadan galip ayrılamadı (2B 5M) ve 2 gol kaydedebildi.Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmada bordo mavili ekip 4 eksikle sahaya çıkacak. Sezonun açılışını yapacak olan Karadeniz ekibinde Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, tedavileri süren Serkan Asan ve Bruno Peres sahada yer alamayacak. Trabzonspor özel jetle İstanbul’a iniş yaptı. İstanbulspor mücadelesinde 24 kişiden oluşan kamp kadrosundaki isimler şu şekilde: Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Kerem Şen, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Edin Visca, Jean Evrard Kouassi, Mahmoud Trezeguet, Djaniny Semedo, Emrehan Gedikli, Andreas Cornelius2022-2023 sezonunda Süper Lig’in ilk karşılaşmasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Arda Kardeşler orta hakem, Ali Saygın Ögel ve Hakan Yemişken yardımcı hakem, Saper Barış Saka ise dördüncü hakem olarak İstanbulspor Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalacak.İSTANBULSPOR: Jensen, Tuncer, Okan, Mehmet, Oğuzhan, Ferhat, Melih, Ali, Topalli, İbrahim, Ebert TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Dorukhan, A. Ömür, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelıus