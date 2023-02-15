İstasyona giden şaştı kaldı! Akaryakıt fiyatları değişti: Benzin ve motorin tarifesi il il güncellendi!

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki ve Türk Lirası'nın ABD Doları karşısındaki döviz kurundaki değişikliklere bağlı olarak dalgalanmalara maruz kalıyor. Son dönemde benzin ve motorin fiyatlarında hem artış hem de indirim olmak üzere çeşitli ayarlamalar yapıldı. Bazı indirimlere rağmen dizel yakıt fiyatlarında önemli bir artış oldu. 15 Şubat itibariyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları güncellendi.
Benzinin litre fiyatında 1,09 TL, motorinin litre fiyatında ise 1,21 TLı artış meydana geldi. Yeni fiyatlar uygulamaya konuldu. Bazı şehirlerin güncel fiyatları aşağıdaki gibi;
15 Şubat İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt FiyatlarıBenzin 20.86 TL Motorin 21.22 TL LPG 10.75 TL
15 Şubat İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt FiyatlarıBenzin 20.92 TL
Motorin 21.28 TL LPG 10.75 TL
15 Şubat Ankara Akaryakıt FiyatlarıBenzin 21.19 TL
Motorin 21.60TL LPG 11.37 TL
15 Şubat İzmir Akaryakıt FiyatlarıBenzin 21.08 TL
Motorin 21.64 TL LPG 11,04TL