İstasyona giden şaştı kaldı! Akaryakıt fiyatları değişti: Benzin ve motorin tarifesi il il güncellendi!













15 Şubat İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

15 Şubat İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

15 Şubat Ankara Akaryakıt Fiyatları

15 Şubat İzmir Akaryakıt Fiyatları

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki ve Türk Lirası'nın ABD Doları karşısındaki döviz kurundaki değişikliklere bağlı olarak dalgalanmalara maruz kalıyor. Son dönemde benzin ve motorin fiyatlarında hem artış hem de indirim olmak üzere çeşitli ayarlamalar yapıldı. Bazı indirimlere rağmen dizel yakıt fiyatlarında önemli bir artış oldu. 15 Şubat itibariyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları güncellendi.Benzinin litre fiyatında 1,09 TL, motorinin litre fiyatında ise 1,21 TLı artış meydana geldi. Yeni fiyatlar uygulamaya konuldu. Bazı şehirlerin güncel fiyatları aşağıdaki gibi;Benzin 20.86 TL Motorin 21.22 TL LPG 10.75 TLBenzin 20.92 TLMotorin 21.28 TL LPG 10.75 TLBenzin 21.19 TLMotorin 21.60TL LPG 11.37 TLBenzin 21.08 TLMotorin 21.64 TL LPG 11,04TL