EKONOMİ
15 Şubat 2023 - 22:15

İstasyona giden şaştı kaldı! Akaryakıt fiyatları değişti: Benzin ve motorin tarifesi il il güncellendi!

Son dönemde benzin ve motorin fiyatlarında hem artış hem de indirim olmak üzere çeşitli ayarlamalar yapıldı. Bazı indirimlere rağmen dizel yakıt fiyatlarında önemli bir artış oldu. 15 Şubat itibariyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları güncellendi.

EKONOMİ
15 Şubat 2023 - 22:15
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İstasyona giden şaştı kaldı! Akaryakıt fiyatları değişti: Benzin ve motorin tarifesi il il güncellendi!
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Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki ve Türk Lirası'nın ABD Doları karşısındaki döviz kurundaki değişikliklere bağlı olarak dalgalanmalara maruz kalıyor.  Son dönemde benzin ve motorin fiyatlarında hem artış hem de indirim olmak üzere çeşitli ayarlamalar yapıldı. Bazı indirimlere rağmen dizel yakıt fiyatlarında önemli bir artış oldu. 15 Şubat itibariyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları güncellendi. 

 



pompa

 

Benzinin litre fiyatında 1,09 TL, motorinin litre fiyatında ise 1,21 TLı artış meydana geldi. Yeni fiyatlar uygulamaya konuldu. Bazı şehirlerin güncel fiyatları aşağıdaki gibi;

 

15 Şubat İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin 20.86 TL

Motorin 21.22 TL

LPG 10.75 TL

 

15 Şubat İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin 20.92 TL

Motorin 21.28 TL

LPG 10.75 TL

 

15 Şubat Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin 21.19 TL

Motorin 21.60TL

LPG 11.37 TL

 

15 Şubat İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin 21.08 TL

Motorin 21.64 TL

LPG 11,04TL

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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