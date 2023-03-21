EKONOMİ
21 Mart 2023 - 15:34

İstasyona giden sürücüler şaştı kaldı! Tabelalarda erken değişiklik: BP, Total, Petrol Ofisi, PO Benzin ve motorinde litre fiyatı

Sürücüleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanırken daha şimdiden tabelalar değiştirilmeye başlandı. Akaryakıt istasyonlarında motorin, lpg, benzin fiyatlarının en kadar olduğu merak konusu haline gelirken zam haberleri peş peşe geldi. Son iki hafta da 7 kez fiyat değişikliği yapılırken Petrol ofis, BP ve Total güncel akaryakıt fiyatları haberimizde.

EKONOMİ
21 Mart 2023 - 15:34
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İstasyona giden sürücüler şaştı kaldı! Tabelalarda erken değişiklik: BP, Total, Petrol Ofisi, PO Benzin ve motorinde litre fiyatı
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Döviz kurlarıyla beraber akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik yaşanırken fiyatlarda ki inişler ve çıkışlar ise vatandaşların dikkatini çekti. En son gelen indirim haberleri devamında zam iddiaları ortaya atılırken güncel rakamlar ise merak konusu oldu. Petrol Ofisi, Opet, Shell ve BP gibi birçok akaryakıt şirketi 21 Mart 2023 tarihiyle beraber fiyatları güncelledi.

PETROL OFİS FİYATLARI

BENZİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası: 20.45 TL



İstanbul Avrupa Yakası: 20.5 TL

Ankara: 20.86 TL

İzmir: 20.84 TL

LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası: 11.73 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 11.99 TL

Ankara: 11.99 TL

İzmir: 11.79 TL

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası: 20.39 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 20.48 TL

Ankara: 20.85 TL

İzmir: 20.93 TL

21 mart BP akaryakıt fiyatları

BP AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası: 20.89 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 20.94 TL

Ankara: 21.23 TL

İzmir: 21.16 TL

LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası: 11.37 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 11.83 TL

Ankara: 11.70 TL

İzmir: 11.77 TL

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası: 20.36 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 20.42 TL

Ankara: 20.81 TL

İzmir: 20.90 TL

TOTAL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası: 21.56 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 21.50 TL

Ankara: 21.91 TL

İzmir: 21.99 TL

LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası: 11.65 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 12.00 TL

Ankara: 11.97 TL

İzmir: 11.73 TL

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası: 20.47 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 20.41 TL

Ankara: 20.84 TL

İzmir: 20.92 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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