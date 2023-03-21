İstasyona giden sürücüler şaştı kaldı! Tabelalarda erken değişiklik: BP, Total, Petrol Ofisi, PO Benzin ve motorinde litre fiyatı

Döviz kurlarıyla beraber akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik yaşanırken fiyatlarda ki inişler ve çıkışlar ise vatandaşların dikkatini çekti. En son gelen indirim haberleri devamında zam iddiaları ortaya atılırken güncel rakamlar ise merak konusu oldu. Petrol Ofisi, Opet, Shell ve BP gibi birçok akaryakıt şirketi 21 Mart 2023 tarihiyle beraber fiyatları güncelledi.
PETROL OFİS FİYATLARI
BENZİN FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası: 20.45 TL
İstanbul Avrupa Yakası: 20.5 TL Ankara: 20.86 TL İzmir: 20.84 TL
LPG FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası: 11.73 TL İstanbul Avrupa Yakası: 11.99 TL Ankara: 11.99 TL İzmir: 11.79 TL
MOTORİN FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası: 20.39 TL İstanbul Avrupa Yakası: 20.48 TL Ankara: 20.85 TL İzmir: 20.93 TL
BP AKARYAKIT FİYATLARI
BENZİN FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası: 20.89 TL İstanbul Avrupa Yakası: 20.94 TL Ankara: 21.23 TL İzmir: 21.16 TL
LPG FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası: 11.37 TL İstanbul Avrupa Yakası: 11.83 TL Ankara: 11.70 TL İzmir: 11.77 TL
MOTORİN FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası: 20.36 TL İstanbul Avrupa Yakası: 20.42 TL Ankara: 20.81 TL İzmir: 20.90 TL
TOTAL AKARYAKIT FİYATLARI
BENZİN FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası: 21.56 TL İstanbul Avrupa Yakası: 21.50 TL Ankara: 21.91 TL İzmir: 21.99 TL
LPG FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası: 11.65 TL İstanbul Avrupa Yakası: 12.00 TL Ankara: 11.97 TL İzmir: 11.73 TL
MOTORİN FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası: 20.47 TL İstanbul Avrupa Yakası: 20.41 TL Ankara: 20.84 TL İzmir: 20.92 TL