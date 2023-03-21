İstasyona giden sürücüler şaştı kaldı! Tabelalarda erken değişiklik: BP, Total, Petrol Ofisi, PO Benzin ve motorinde litre fiyatı







PETROL OFİS FİYATLARI

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BP AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN FİYATLARI

LPG FİYATLARI

MOTORİN FİYATLARI

TOTAL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN FİYATLARI

LPG FİYATLARI

MOTORİN FİYATLARI

Döviz kurlarıyla beraber akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik yaşanırken fiyatlarda ki inişler ve çıkışlar ise vatandaşların dikkatini çekti. En son gelen indirim haberleri devamında zam iddiaları ortaya atılırken güncel rakamlar ise merak konusu oldu. Petrol Ofisi, Opet, Shell ve BP gibi birçok akaryakıt şirketi 21 Mart 2023 tarihiyle beraber fiyatları güncelledi.İstanbul Anadolu Yakası: 20.45 TLİstanbul Avrupa Yakası: 20.5 TL Ankara: 20.86 TL İzmir: 20.84 TLİstanbul Anadolu Yakası: 11.73 TL İstanbul Avrupa Yakası: 11.99 TL Ankara: 11.99 TL İzmir: 11.79 TLİstanbul Anadolu Yakası: 20.39 TL İstanbul Avrupa Yakası: 20.48 TL Ankara: 20.85 TL İzmir: 20.93 TLİstanbul Anadolu Yakası: 20.89 TL İstanbul Avrupa Yakası: 20.94 TL Ankara: 21.23 TL İzmir: 21.16 TLİstanbul Anadolu Yakası: 11.37 TL İstanbul Avrupa Yakası: 11.83 TL Ankara: 11.70 TL İzmir: 11.77 TLİstanbul Anadolu Yakası: 20.36 TL İstanbul Avrupa Yakası: 20.42 TL Ankara: 20.81 TL İzmir: 20.90 TLİstanbul Anadolu Yakası: 21.56 TL İstanbul Avrupa Yakası: 21.50 TL Ankara: 21.91 TL İzmir: 21.99 TLİstanbul Anadolu Yakası: 11.65 TL İstanbul Avrupa Yakası: 12.00 TL Ankara: 11.97 TL İzmir: 11.73 TLİstanbul Anadolu Yakası: 20.47 TL İstanbul Avrupa Yakası: 20.41 TL Ankara: 20.84 TL İzmir: 20.92 TL