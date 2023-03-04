İstatistikler şaşkına çevirdi! Türkiye'de en çok o şehirde yaşayanlar boşanıyor!







YABANCI GELİN VE DAMATLARIN DURUMU







BOŞANMALARIN ARTTIĞI AY VE EVLİLİK SÜRESİ

EN YÜKSEK KABA BOŞANMA HIZI HANGİ İLDE?

BOŞANMALARDA ÇOCUK VELAYETİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. 2022 yılında 574,358 çift evlenirken, bin nüfus başına düşen evlenme sayısı 6.76 oldu. Ancak boşanma oranları da arttı; 2022'de 180,954 çift boşandı ve bin nüfus başına düşen kaba boşanma hızı 2.13 oldu. Hangi ilde en çok boşanmanın yaşandığına dair istatistikler de açıklanmış değil.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan 2022 evlenme ve boşanma istatistikleri, evlilik yaşının yükselmeye devam ettiğini gösterdi. İlk evlenme yaş ortalaması, erkeklerde 28,2 ve kadınlarda 25,6 olarak kaydedildi. Yabancı gelinler arasında Suriyeliler %13,2'lik oranlarıyla birinci sırada yer aldı. Toplam evlenmeler içindeki yabancılarla evlenme oranı %6,1 olarak kaydedildi. Bu oranın içinde yabancı damatlar toplam damatların %1,1'ini, yabancı gelinler ise toplam gelinlerin %5,0'ini oluşturdu. Alman damatlar %24,9 ile yabancı damatlar arasında birinci sırada yer aldı.Türkiye'de de dünya genelinde olduğu gibi boşanma oranları artmaktadır ve bu değişim, sosyal yapıdaki dönüşümlerin bir sonucudur. Boşanmanın toplumda kabul edilebilirliği artmış ve bu da boşanmış çiftleri yadırgamama eğiliminde olan toplumlar için geçerlidir. Türkiye'de mahkeme kayıtları ve istatistikler, boşanma sebepleri arasında "şiddetli geçimsizlik" terimini en belirgin sebep olarak göstermektedir. Şiddetli geçimsizliğin içinde pek çok unsur yer almaktadır: Sevgi ve saygı eksikliği, maddi menfaatlerin önceliği, ekonomik yoksulluk, işsizlik, sosyal hayattaki düzensizlik, aşırı alkol kullanımı ve benzeri faktörler gibi. Ekonomik sorunlar, çiftlerin ruhsal uyumsuzluğu, iş veya benzeri sorunlar nedeniyle birbirlerini ihmal etmeleri, gayri ahlaki davranışlar ve diğer nedenler de "şiddetli geçimsizlik" sebebi içinde yer almaktadır. Ayrıca, "karşılıklı hakaretler" ve "şan, şöhret" gibi maddi nedenler de boşanmaların nedenleri arasındadır.Boşanma sayılarına göre, adli tatil nedeniyle Ağustos ayında belirgin bir azalma görüldü. Ancak adli tatil sonrası Eylül ayında boşanma sayısı 5 kat artarak 19,775'e yükseldi. 2022 yılındaki boşanmaların %32,7'si evliliğin ilk 5 yılında, %21,6'sı ise 6-10 yıl içinde gerçekleşti.2022'de kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 3.11 ile İzmir oldu. Uşak binde 3.09 ve Antalya binde 3.01 ile sırayı takip etti. En düşük kaba boşanma hızı ise binde 0.43 ile Şırnak'ta kaydedildi, Hakkari ve Siirt binde 0.44 ve 0.51 ile sırasıyla izledi.2022 yılında 180,954 çift boşandı ve 180,592 çocuk velayete verildi. Boşanma davalarının çoğunda, çocukların velayeti annelere verildi; %75,7'si annelere, %24,3'ü ise babalara verildi.