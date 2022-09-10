MAGAZİN
10 Eylül 2022 - 13:52

İşte Benim Stilim yarışmasının fenomen ismi transparan sütyeni ile sosyal medyayı salladı! Fenomen isme tepkiler çığ gibi

İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Nihal Candan'ın son yapmış olduğu paylaşım görenlerin ağzını açık bıraktı. Candan'ın transparan sütyenini gören takipçileri arasında hem eleştiren hem de beğenenler oldu. İşte Candan’ın o fotoğrafı…

MAGAZİN
10 Eylül 2022 - 13:52
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İşte Benim Stilim yarışmasının fenomen ismi transparan sütyeni ile sosyal medyayı salladı! Fenomen isme tepkiler çığ gibi


İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Nihal Candan'ın son yapmış olduğu paylaşım görenlerin ağzını açık bıraktı. Candan'ın transparan sütyenini gören takipçileri arasında hem eleştiren hem de beğenenler oldu. İşte Candan’ın o fotoğrafı…

TV 8’de ekranlara gelen İşte Benim Stilim programıyla tanınan Nihal Candan paylaşımıyla herkesin ağzını açık bıraktı.



Sosyal medyadan aktif olan Candan, cesur paylaşımıyla gündem olmaya devam ediyor.

nihal candan

Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler cesur pozlarıyla sosyal medyada adından söz ettiriyor.

Candan'ın giymiş olduğu transparan sütyen sosyal medyayı salladı.

nihal candan

Candan'ın o seksi pozu yorum ve beğeni aldı.

İşte o fotoğraf karesi 

nihal candan

Nihal Candan Kimdir?

Nihal Candan, 15 Şubat 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Nihal Candan, Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın kız çocuğu, Bahar Candan'ında kız kardeşidir. Nihal Candan, 7 Şubat 2016 tarihinde ekranlara gelen Survivor 2016 yarışmasında gönüllüler takımı içerisinde yer almıştır. Tarzıyla ve kendine has kişiliği ile magazin sayfalarından düşmeyen Nihal Candan, sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarıyla da gündemdeki yerini koruyor.

İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim gören Nihal Candan, TV8’de ekranlara gelen Bu Tarz benim yarışması ile tanınmaya başlanmıştır.

Candan, Instagram'da @nihalcandann kullanıcı adını kullanmaktadır. Bahar Candan'ın Instagram hesabında yüzbinlerce takipçisi vardır.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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