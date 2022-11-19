DÜNYA
19 Kasım 2022 - 12:54

İşte Dünya'nın en iyi 10 üniversitesi! Listede kimler var?

DÜNYA
19 Kasım 2022 - 12:54
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İşte Dünya'nın en iyi 10 üniversitesi! Listede kimler var?


Dünya'nın en iyi 10 üniversitesi hangisi? Listede hangi üniversiteler var? Hepsi yazımızda.

Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması her yıl yayınlanan popüler bir liste. 2023 yılı için raporlanan çalışmaya göre Dünya'nın en iyi ilk 10 üniversitesi belli oldu.



Bu listeye hazırlanırken 104 ülke ve bölgeden 1.799 üniversite pek çok farklı göstergeye göre değerlendirilmekte.

Liste, her kurumun dört farklı alandaki performansını ölçen 13 göstergeye dayalı olarak belirlenmekte. Bunlar öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm gibi başlıklar ve alt başlıklarından oluşuyor.

Son yıllarda özellikle ingiltere dışında kalan Avrupa kıtasındaki üniversitelerin ilk 10'da yer bulamadıkları görülmekte.

İlk 10'da yer almak önde gelen üniversiteler için oldukça prestijli görülen bir konu. Bu sene d Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'taki üniversitelerin İlk 10 sırayı başka üniversitelere kaptırmadıklarını görüyoruz.

ilk 10 üniversite

Liste şu şekilde:

  1. Oxford
  2. Harvard 
  3. California Institute of Technology
  4. Stanford 
  5. Cambridge
  6. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
  7. Princeton 
  8. University of California Berkeley
  9. Yale 
  10. The University of Chicago
EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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